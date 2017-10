Ecaterina Andronescu nu şi-a făcut temele?

Ecaterina Andronescu nu și-a făcut temele?

Aflată, ieri, la inaugurarea campusului educațional de la Cumpăna, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației în două mandate și actualmente președinte al Comisiei pentru învățământ din Senat, a fost întrebată cum se vede noul an școlar.„Nu sub cele mai bune auspicii. De prea mulți ani se așteaptă modificările de conținut în curriculum. Nu s-au mai făcut modificări de peste 15 ani și sunt imperios necesare, pentru că viața se petrece într-o dinamică formidabilă, elevii au mult mai multe puncte de informație și atunci ar trebui să se scoată lucrurile pe care ei și le pot însuși din alte surse și să le oferim ceea ce este esențial în conținuturi și modern. Venind încoace am aflat că, din păcate, clasa a IV-a nu va avea manuale, adică aceeași generație care în clasa a III-a nu a avut. Persoanele care dețin funcția de director acum sunt supărate pentru că s-au declanșat concursurile cu o neconcordanță între Legea educației, care spune că acest concurs se organizează de către consiliile de administrație ale școlilor, în încercarea de a descentraliza și de a elimina factorul politic și de a lăsa comunitățile școlare să aleagă cine le va fi director. Or, acum, la început de an școlar, directorul ce poate să facă: să se pregătească de concurs sau să pregătească școala? Sunt lucruri care mă îngrijorează și vom avea o discuție miercuri la comisia de învățământ cu domnul ministru al Educației”, a mai precizat președintele Comisiei învățământ.Lăsând la o parte faptul că în acești 15 ani dânsa a deținut două mandate în fruntea educației românești, care i-ar fi permis să aducă reclamatele revizuiri, îi reamintim senatorului Andronescu că s-a cam schimbat Legea educației de vreo doi ani. În sensul că la lit. e) a alin. (7) al art. 96, care prevedea organizarea concursului de director de către Consiliul de administrație a fost abrogată de pct. 25 al art. I din OUG nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 30 iunie 2014.Mult prea multă lume din sistem se declară mulțumită de modul cum actualul ministru al Educației, Mircea Dumitru, acționează în timp record, așa încât este regretabil să auzim astfel de critici… nepregătite.