Ecaterina Andronescu, explicații despre schimbările majore din educație

Ministerul Educației propune schimbarea denumirii clasei zero în clasa întâi. Acest lucru înseamnă că toate celelalte clase se vor decala. Ciclul primar va începe, așadar, de la clasa întâi la clasa a V-a, gimnaziul de la clasa a VI-a până la clasa a XI-a, iar liceul de la clasa a X-a până la clasa a XIII-a.”Denumirea mi se pare total nepotrivită. Cum să zicem copiilor că merg la școală în Clasa Zero. Zero înseamnă nimic. Clasa pregătitoară, așa cum este ea numită în lege devină clasa I, nu schimbăm metodologia, ci doar numerotarea”, a explicat Ecaterina Andronescu, pentru Realitatea TV.De asemenea, altă modificare privește evaluările naționale care în prezent sunt susținute de elevii de clasa a II, clasa a IV-a și clasa a VI-a.Conform modificărilor propuse, evaluarea de la clasa a II-a se va da la clasa a III-a-a, iar cea de la clasa a VI-a la clasa a VII-a. Evaluarea care se dă acum la clasa a IV-a nu se va mai susține.”Evaluările actuate sunt nefolositoare”, a precizat Ecaterina Andronescu, adăugând că aceste evaluări trebuie făcute pentru a vedea care sunt copii care de indepărtează de ceea ce ar trebui să învețe la școală.Sursa: romaniatv.net