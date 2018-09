Ecaterina Andronescu anunţă că Dragnea i-a propus postul de ministru al Educaţiei

Ecaterina Andronescu anunță că Dragnea i-a propus postul de ministru al Educației

Ecaterina Andronescu a anunțat, în exclusivitate la Realitatea Tv, că Liviu Dragnea i-a propus funcția de ministru al Educației, în urmă cu 2-3 săptămâni, dar încă nu i-a dat un răspuns șefului PSD.Întrebată de Andra Miron, moderatorul "Prime Time News", dacă Liviu Dragnea i-a propus funcția de ministru, Andronescu a spus:"Am avut două discuții cu domnul Liviu Dragnea, în urmă cu două săptămâni, înainte de Cex, chiar după scrisoarea mea. Eu nu am scris scrisoarea pentru a obține vreo funcție".Pe de altă parte, Andronescu nu dat un raspuns, întrebată fiind dacă acum, după demisia lui Popa, ar accepta să facă parte din Guvernul Dăncilă.Solicitată să precizeze dacă oferta este încă valabilă, aceasta a spus: "Asta trebuie sa-l intrebati pe domnul Dragnea. Functia pentru mine nu este importanta. A inteles scrisoarea mea, a inteles preocuparea mea. Nu am discutat cu doamna Dancila despre asta", a încheiat aceasta.Reamintim că ministrul Educației, Valentin Popa, și-a depus, joi, demisia din funcție, după ce Liviu Dragnea a afirmat că UDMR are dreptate să-i ceară remanierea, scrie Realitateadesuceava.net. Viorel Stan și Ecaterina Andronescu sunt candidații pentru înlocuirea lui Popa, spun sursele Realitatea TV.Ministrul Educației Valentin Popa și-a depus demisia după ce a fost atacat de UDMR, care a suspendat protocolul de colaborare cu PSD, apoi chiar de Liviu Dragnea, cu care ministrul a avut o ultimă discuție, în cursul zilei de joi.Tot scandalul a pornit în urma unei ordonanțe adoptă de Guvern în data de 23 august. Actul legislativ le-a interzis învățătorilor maghiari să predea limba română dacă nu aveau studii universitare de specialitate. Decizia a condus la o adevărată revoltă a părinților și profesorilor din zonele cu minorități naționale.Sursa: realitatea.net