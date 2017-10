Ecaterina Andronescu abia aşteaptă să se întoarcă

Ecaterina Andronescu abia așteaptă să se întoarcă

Pentru că sâmbătă îi expiră mandatul interimarului Liviu Pop, premierul Victor Ponta a declarat, de la Bruxelles, că o propune pe prof. Ecaterina Andronescu să-l înlocuiască.Vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a evitat vineri să spună dacă va fi numită în funcția de ministru al Educației, dar a precizat că „niciodată nu se dă în lături”.„Este dreptul premierului de a decide și în ceea ce mă privește sunt un om care are expertiza necesară și niciodată nu mă dau în lături când am ceva de spus, adică am și curajul de a mă exprima în legătură cu un subiect sau altul”, a declarat Andronescu, întrebată dacă va prelua mandatul de ministru al Educației, potrivit unei agenții de presă.Viceliderul social-democrat nu a dorit să ofere informații privind discuțiile cu premierul Victor Ponta. Ecaterina Andronescu a mai ocupat funcția de ministru al Educației în 2000-2003, în timpul guvernării Adrian Năstase.