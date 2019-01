Ecaterina Andronescu a deschis lucrările Forumului privind viitorul învățării

„Președinția română a Consiliului Uniunii Europene va acorda o atenție deosebită promovării incluziunii, excelenței și mobilității. Mai mult, așa cum ne-am propus în programul Trio-ului, Președințiile vor sprijini dezbaterile și deciziile care vizează adoptarea și punerea în aplicare a cadrelor de cooperare în domeniul educației, tineretului, culturii și sportului, cum ar fi Cadrul strategic educație și formare profesională post-2020 sau noua strategie a UE pentru tineret”, a declarat ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, în deschiderea Forumului privind viitorul învățării/Forum on the Future of Learning, la invitația comisarului european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics.Ministrul Ecaterina Andronescu a afirmat că pe durata mandatului Președinției române, țara noastră și-a propus să finalizeze recomandarea Consiliului privind sistemele de educație și îngrijire de înaltă calitate a copilului.„Suntem cu toții de acord, și cercetările o confirmă, că primii ani din viața copilului sunt esențiali pentru formarea și dezvoltarea capacității de învățare, pentru întreg parcursul vieții. Învățarea este un proces incremental. Crearea unei baze solide în primii ani de viață este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea competențelor de nivel superior și pentru succesul educațional și este, în egală măsură, definitorie pentru sănătatea și bunăstarea copiilor”, a mai adăugat demnitarul român.