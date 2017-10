Durerile naşterii au împiedicat-o să mai dea BAC-ul

La ultima probă orală

Durerile nașterii au împiedicat-o să mai dea BAC-ul

La videoconferința de ieri a ministrului Educației Daniel Funeriu, prin comparație cu celelalte județe care raportau chiar și peste 50% participare la grevă, în județul Constanța s-a înregistrat cel mai mic procent de aderare - 10,22%. În Bistrița s-a înregistrat 56%, în Călărași – 53%, în Hunedoara – 56%, Suceava – 51%, iar cel mai mult în Vaslui – 62%, toți inspectorii generali încercând să-l liniștească pe ministru că au semnale că de astăzi procentele vor cunoaște o diminuare drastică. Cu toate că nu se poate vorbi de un moment de înțelepciune, ci mai repede despre o amară resemnare, ministrul Daniel Funeriu a concluzionat că „nimeni nu mai poate să spună că profe-sorii nu sunt devotați elevilor”. 227 de absenți la prima zi a probei C 7.402 elevi au susținut primele două evaluări din cadrul probei C a examenului de Bacalaureat, respectiv proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, și proba scrisă, cu durata de 90 de minute. La cele trei cazuri speciale pe care le anunțam într-o ediție anterioară, respectiv elevul plecat la NASA și cei doi rugbiști, ieri s-a adăugat și o liceeană viitoare mămică. Elevă eminentă, conform afirmațiilor inspectorului general Elena Buhaiev, bacalaureata de la Liceul Teoretic Negru Vodă n-a mai putut participa la probă întrucât s-au declanșat durerile nașterii. Cel mai probabil, tânăra mămică, dacă se va reface în timp util, va susține proba în sesiunea specială, prevăzută pe 3 iunie. Susținerea probei orale pentru limbile de circulație internațională va avea loc începând cu ora 9, conform următorului grafic: 1-3 iunie - limba engleză, 2-4 iunie - limba franceză, 2-3 iunie - limba italiană și spaniolă, 3-4 iunie - limba germană, 4 iunie - limba portugheză și rusă. Proba orală, cu durata de 10-15 minute, pentru fiecare candidat, conține câte trei în-trebări de dificultate progresivă, pe baza cărora comisia de evaluare stabilește încadrarea candidatului în unul dintre nivelurile A1-B2, atât pentru compe-tența de producere de mesaje orale, cât și pentru competența de interacțiune orală. La nivelul județului Constanța au absentat 227 de elevi, dintre care cei patru elevi au primit aprobări de la MECTS pentru a susține în data de 3 iunie proba C a examenului de Bacalaureat. Conform situațiilor transmise în data de 31 mai, de către președinții comisiilor de Bacalaureat din unitățile de învățământ, 311 elevi au solicitat echivalarea rezulta-telor obținute la examenele cu recunoaștere internațională (Limba engleză: FCE, IELTS, CPE, BEC, TOEFL, LCCI, CAE, Limba franceză: DELF, Limba spaniolă: DELE, Limba germană: DSD, ZDJ și Limba italiană: CELI) și 54 de elevi, din seriile anterioare, au solicitat echivalarea probei orale cu proba C.