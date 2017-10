După doi ani de postliceală, direct în anul III de facultate!

1

scoala postliceeala

daca se ajunge in direct in anul 3 la o facultate, dupa postliceeala facuta la acel liceu, cu acest director, ma umfla risul.....in afara de cheltuit banii din diverse fonduri, chiar si europene,,,,,nu fac nimic...sa fim seriosi, totul este un simulacru, de fapt totul este ok in hirtii.....in rest.....tehnicieni de postliceeala dar nu stiu ce este o dioda......cu examene de competenta date cu ingineri fara a fi de specialitate, ( fara module pedagogice)de la unitati unde cica elevii fac practica....o vrajeala ......ca tot invatamintul nostru, dar Gonzo sa traiasca, ( prietenii stiu de ce )