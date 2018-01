După 20 de ani de când s-au închis porțile, Liceul Militar de Marină Constanţa va fi reînfiinţat. Prima admitere, la vară

După 20 de ani de când s-au închis porțile, Liceul Militar de Marină Constanța va fi reînființat. Prima admitere, la vară

Începând cu anul școlar 2018 - 2019, Constanța va avea, din nou, Liceu Militar de Marină. Unitatea de învățământ va fi reînființată, la fix 20 de ani de la încetarea activității, în 1998, în timpul reformei învățământului militar.Liceul nu va mai funcționa în sediul vechi de pe strada Dezrobirii, în apropiere de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, ci va fi localizat la baza actualului Colegiu Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”.„Demersurile pentru reînființarea Liceului Militar de Marină la Constanța sunt înaintate. Discuțiile au început, de ceva timp, între Primăria Constanța și reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, cu participarea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, pentru că noi, împreună cu primăria, trebuia să găsim locul unde să funcționeze acest liceu. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții MApN, iar acum trebuie date ordinele de ministru și încheiată înțelegerea între cele două ministere – MApN și Ministerul Educației Naționale”, a explicat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Petrică Miu.Noul Liceu Militar de Marină va fi în administrarea Ministerului Apărării Naționale, care va prelua baza materială a Colegiului Tehnic de Marină și o va moderniza.„Spațiul este perfect și, probabil, că atunci când a fost construit a fost gândit tot cu acest scop. Are tot ce îi trebuie, spații suficiente, internat și cantină. Însă asta nu înseamnă că actualul Colegiu Tehnic de Marină va fi desființat. În niciun caz. Îl vom muta într-o altă locație. Încă discutăm variantele, le analizăm, pentru că trebuie să luăm în calcul și că acesta are nevoie de o bază materială mare, cu cantină și internat”, a mai spus șeful ISJ Constanța.Colegiul Tehnic de Marină, mutat în Palas?Surse neoficiale susțin că este posibilă mutarea Colegiului Tehnic „A.I. Cuza” în cartierul Palas, cel mai probabil în curtea Grupului Școlar „Gheorghe Duca”. Directorul Colegiului Tehnic de Marină Constanța, prof. Iuliana Negreț, confirmă faptul că instituția de învățământ pe care o conduce se va muta într-un sediu nou.„Nu știm nici noi încă detalii vizavi de aceste schimbări. Tot ce am aflat de la Inspectoratul Școlar este că va trebui să ne mutăm și că din 1 septembrie 2018 vom funcționa în altă locație dar, deocamdată, nu avem informații care este aceea. Și noi stăm cu sufletul la gură să vedem unde ne vom desfășura activitatea în anul școlar următor. Avem elevi mulți și avem nevoie nu doar de spații pentru susținerea orelor de curs, ci și de ateliere, cantină, internat. Deci se presupune că noua locație va întruni toate aceste condiții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Iuliana Negreț. Cert este că pentru admiterea la liceu 2018, la filiera vocațională, vor fi propuse inclusiv locuri pentru Liceul Militar de Marină Constanța.„Este necesară o astfel de infrastructură!“De altfel, vestea reînființării liceului îi bucură pe foarte mulți atât din domeniul marinei, cât și din foștii absolvenți care acum vor să-și trimită copiii să studieze acolo.„Este foarte bine dacă se va realiza acest obiectiv. Chiar dacă nu mai avem o flotă, avem, totuși, două instituții de învățământ superior de marină. Doar dacă ai o infrastructură de jos până sus poți vorbi cu adevărat de învățământ de marină. În ultimii ani, au venit foarte mulți studenți la Universitatea Maritimă Constanța din diferite medii, fără cunoștințe de bază de marină, cum ar fi navigație, electromecanică navală și electrotehnică navală. Ar fi utile însă și specializări precum electronică, telecomunicații și construcții navale. LMM a pregătit elevi care au mers spre aceste specializări. Marina Militară are nevoie de persoane care să înceapă pregătirea de specialitate de la 14 ani pentru că le-ar fi mai ușor în pregătirea de la facultate. Dacă se creează o astfel de infrastructură am avea numai de câștigat”, ne-a declarat Florin Iordănoaia, cadru universitar în cadrul Universității Maritime Constanța.Cariera militară, din ce în ce mai atractivăFlorin Iordănoaia a predat și la fostul LMM și consideră că ar fi mai ușor dacă liceul va funcționa în vechea clădire.„Este de notorietate că nu au cadre militare suficiente în Marina Militară, chiar și pentru numărul redus de nave pe care îl au. În prezent, foarte mulți sunt angajați cu contract, pregătiți la locul de muncă, și nu absolvenți ai unui liceu militar. Eu cred că cei care vor urma acest liceu vor merge spre o carieră militară. În ultimii ani au crescut salariile, pregătirea lor se desfășoară pe mare, sunt alte condiții pentru a forma elevii de liceu. Inclusiv pe Bricul „Mircea” care pleacă, periodic, și îi poate lua și pe elevii de la Liceul de Marină Militară. De asemenea, flota de Dunăre este mare; este cea mai puternică din Europa și nu are cadre”, a mai spus Florin Iordănoaia.Acesta este convins că nu vor exista probleme în ce privește încadrarea profesorilor pentru Liceul de Marină Militară.„Cadre didactice au fost și vor fi. Pot fi aduse și din mediul universitar. LMM Constanța a avut cadre didactice de excepție, profesori foarte buni, unii dintre ei au ieșit din activitate, alții sunt în continuare, oameni deosebiți. Vă dau un singur exemplu: profesorul Ion Băraru, care a predat fizică la LMM și acum este la Colegiul Național «Mircea cel Bătrân»”, a completat Florin Iordănoaia.25 de ani de existențăReamintim că Liceul Militar de Marină a fost înființat în anul 1973 și a purtat, de-a lungul existenței sale, numele patronului spiritual „Alexandru Ioan Cuza”. Aici au învățat zeci de generații de elevi constănțeni, dar și din alte locuri ale țării care, în prezent, fac parte din corpul militar atât al Marinei, cât și al Armatei. Liceul a fost desființat în anul 1998, iar baza materială a fost preluată de Comandamentul Flotei.