„Dumnezeu şi-a arătat mâna asupra mea!“

La 50 de ani de preoție, Monseniorul Ghența declară:

„Dumnezeu și-a arătat mâna asupra mea!“

Cu toate că a fost programată la o oră la care foarte multă lume este la serviciu, Sfânta Liturghie oficiată ieri, la ora 10,30, la Biserica Sfântul Anton de Padova, a transformat incinta într-una neîncăpătoare. Pe lângă sutele de cre-dincioși care și-au dorit să-i fie alături Monseniorului Ștefan Ghența la aniversarea celor 50 de ani de preoție, s-au alăturat zeci de preoți din Muntenia, București, Moldova și Chișinău, oaspeți din Germania și Spania. De asemenea, au răspuns invi-tației Monseniorului Ghența Arhi-episcopul Mitropolit de București, ÎPS Monsenior Ioan Robu și Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie. O frumoasă pată de culoare a dat-o atmosferei din biserică un grup format din 50 de credincioase îmbră-cate în straie populare, sosite tocmai din satul Luis Călugăreni, județul Bacău, locul de naștere al monseniorului. Reamintim că, înainte de a ajunge la Constanța, Ghența a mai activat zece ani la biserica din localitatea Oituz, județul Bacău, unde a ridicat turnul, altarul și a zugrăvit interiorul bisericii și a ridicat și casa parohială. Imediat după plecarea sa de la Oituz, timp de aproape 20 de ani, a slujit la Parohia Romano-Catolică Brăila, în perioada 1972 - 1991. Aici a renovat și zugrăvit exteriorul bisericii și a mărit biserica cu o treime. Înflorirea vieții catolice din Constanța Întrebat în legătură cu împlinirile de care-și leagă numele aici, la Constanța, monseniorul ne-a răspuns: „Cea mai mare satisfacție este ridicarea bisericii din Tomis III și pe care am predat-o deja Constanței și parohului nou care slujește acolo, în cinstea lui Padre Pio. De asemenea, se adaugă Casa Parohială de aici, de la Biserica Sf. Anton de Padova, inaugurată în anul 1995, dar și Casa Caritas, inaugurată în 1997. O altă satisfacție deosebit de mare este aceea că, după 20 de ani petrecuți aici, pot spune că toți credincioșii din Constanța vin de două ori mai des la slujbă”. „Nu voi m-ați ales pe mine, ci EL m-a ales“ În cuvântul către cei prezenți, la finalul Sfintei Liturghii, mon-seniorul a simțit nevoia să povestească din minunile tinereții care i-au confirmat că trebuie să ajungă preot. „Chiar dacă unii consideră că mă laud cu metoda mea, trebuie să spun că aceasta a făcut la Brăila ca, din 150 de familii care m-au primit, la plecare, după 18 ani, să las 750 de familii. Pentru felul acesta al meu de-a fi trebuie să-i mulțu-mesc lui Dumnezeu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci EL m-a ales și pot să spun că m-a scos de câteva ori din pericol de moarte. Când eram seminarist, era să fiu acuzat că a murit unul din cauza mea. M-am dus în fața Maicii Domnului și am zis «Vrei să ajung preot, salvează-l!», iar după două ore în care a stat în nesimțire, cel în cauză și-a revenit. Mergeam la hirotonire la Alba Iulia. Frig, ger, aveam 24 de ani. La Sighișoara, am coborât din acce-lerat și când am văzut că pleacă trenul m-am urcat pe scară la penultimul vagon. După 10-15 minute a venit conductorul întâm-plător pe-acolo și m-a certat că puteam să mor și m-a urcat în tren. Mi-a promis un securist «N-ai să ajungi preot!». Trei ore m-a ținut și m-am rugat să ajung totuși”. „Un povățuitor înțelept al credincioșilor săi!“ Astfel l-a caracterizat, pe scurt, în cuvântul său adresat sărbă-toritului, ÎPS Teodosie, care a precizat că, în urmă cu zece ani, când a fost numit Arhiepiscop al Tomisului, a găsit aici un prieten. „La acest jubileu, atât de frumos ca cifră rotundă, dar și conținut atât de bogat, așa cum a fost evocat, înalț și eu cu bucurie înaintea lui Dumnezeu aceste osteneli ale monseniorului Ștefan Ghența. Îi mulțumesc lui Dum-nezeu care ne-a hărăzit să fim slujitori împreună pe pământul acesta sfânt al Dobrogei, pământ martiric, pământ creștinat de Sfântul Apostol Andrei. Și pentru buna colegialitate, frățietate și dragoste arătate de monsienorul Ștefan Ghența. Fie ca Dumnezeu să vă primească jertfa atâtor ani de slujire și să vă înmulțească anii cu sănătate și cu roade bogate în continuare”, a spus ÎPS Teodosie.