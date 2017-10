Duminică, sărbătoare la musulmani: Ramazan Bairam

2

Abia daca-o zăresti

In primul rand,sa le spunem concetatenilor /vecinilor/colegilor/profesorilor.... nostri musulmani- „Un Bairam fericit !” Ca si ei s-au bucurat la sarbatorile noastre.Insa,privind poza din titlu as vrea sa comentez ceva.Se mai spune ca daca vrei sa cunosti pe cineva cu adevarat,sa patrunzi in neuronii lui, roaga-l sa-ti arate gardul casei lui.Asta daca sta la curte.Daca nu sta la curte pune-l sa-ti arate fereastra sau balconul casei lui."Daca vrei sa-ti spun cine esti arata-mi gardul sau poarta casei tale".Acum sa va spun cine este vecinul din stanga geamiei Hunkiar cu toate ca nu i-am vazut fata in viata mea.Este vorba de vecinul care a fost improprietarit de Mazare in buricul targului pe terenul geamiei.Acest om este stapanit de egoism,incult(probabil semianalfabet) si dornic de imbogatire cu orice pret.Este indiferent la ce se intampla in preajma lui.El se crede asezat in centrul Universului.Este omul care spune cu usurinta "dupa mine,potopul" sau pe romăneste va spune "imi bag....in gâtul lui ...".Este omul care spune usor..."asta nu e treaba mea" sau "nu ma priveste..." cu toate ca este implicat pana la gat in afacere.Este omul pentru care Soarele rasare numai pentru el iar turismul incepe la poarta hotelului(bordelului) lui si se termina tot acolo.Turistii vin de la mare departare ca sa-i admire ghivelele lui de prost gust/de parvenit asezate cu ostentatie la inaltimea gardului.In spatele gardului nu exista nimic important,in mintea lui. Despre respectul lui fata de lege sau cladiri istorice sa nu mai vorbim.Este omul obisnuit sa bage gunoiul sub pres chiar si la el in casa.Este superficial.Este omul cu care nu-i bine sa-i intinzi o mana ca ti-o musca si tot el te acuza ca l-ai agresat.Si ca sa nu va mai tin incordati,uitati-va cum arata gardul lui pe partea din curtea geamiei.Fix acolo s-au terminat banii.Autoritatea locala nu-l vede,nu-i atrage atentia.Autoritatile au semnat receptia.Bine ca aveti gura mare cand vorbiti de arhitectura si turism.Bine ca va laudati cu gradinile suspendate.Bine ca va mandriti cu Tomiris.Hai sictir patronule.Hai sictir primarule ca si tu esti un semianalfabet si superficial(am sa-ti demonstrez).Angajati-va urbanisti,peisagisti ,arhitecti adevarati in Primarie.....P.S-Cer scuze pentru un comentariu prea lung.Andreea mi-a rasucit un "cutit in burta" cand a pus in titlul aceasta poza.