Duminică, prima zi a săptămânii în calendarul creştin-ortodox

Duminică, prima zi a săptămânii în calendarul creștin-ortodox

Din acest an, în calendarele creștin-ortodoxe duminica este subliniată ca prima zi a săptămânii, pentru a accentua, astfel, că Iisus Hristos a înviat în prima zi din săptămână, care urmează după sâmbătă (cf. Matei 28, 1; Marcu 16, 2, 9; Luca 24, 1; Ioan 20, 1). „În calendarul creștin Ÿ“0+] ortodox al Bisericilor de limbă greacă, acesta fiind calendarul de bază al Ortodoxiei, duminica apare ca fiind prima zi a săptămânii, cum ne spune Sfânta Evanghelie, iar luni a doua zi, marți a treia zi, miercuri a patra zi s.a., adică luni este ziua a doua după duminică, aceasta fiind ziua întâi a săptămânii. Nu se schimbă nimic în calendarul creștin - ortodox pe anul 2011, ci doar se subliniază adevărul că duminica, ziua Domnului, adică ziua Învierii Lui din morți, este ziua de sărbătoare care ne dăruiește lumină pentru toată săptămâna, ca noi să trăim viața în lumina Învierii lui Hristos și să ne pregătim pentru învierea noastră”, se arată într-un comunicat de presă al agenției de știri a Patriarhiei Române. În același comunicat se precizează că nu se schimbă ordinea zilelor, ci se subliniază că săptămâna începe cu o zi duhovnicească, duminica, o zi de sărbătoare și de odihnă. „Pentru oamenii care nu cunosc suficient Sfânta Evanghelie și înțelesul calendarului, ziua de luni este considerată prima zi a săptămânii, întrucât este prima zi de lucru din săptămână, dar pentru creștinii duhovnicești și cunoscători ai Sfintei Evanghelii și ai Tradiției duhovnicești a Bisericii, ziua întâi a săptămânii este ziua Învierii, adică duminica”, se precizează în comunicat. Propunerea de subliniere a duminicii ca prima zi a săptămânii a fost făcută de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, iar decizia a fost luată de Sfântul Sinod în vara anului trecut. „Trebuie să începem săptămâna cu gândul la Dumnezeu, pentru a nu cădea în egoism” Despre această „mutare” a Sinodului am stat de vorbă cu părintele Eugen Tănăsescu, părintele Radio Dobrogea: „S-a luat această decizie pentru a pune în evidență mai bine învățătura Sfintei Scripturi. Sub comunism nu se putea face așa ceva, pentru că ideologia de atunci era profund atee. Rațiunea acestei decizii este de a începe săptămâna cu gândul la Dumnezeu. De ce la 20 de ani după revoluție? Pentru că și societatea românească s-a tot frământat în acești 20 de ani. Știm bine că în primii ani după revoluție, pe de o parte a fost o deschidere către credință și biserică, dar pe de altă parte au fost și forțe ostile care au tot atacat biserica din toate părțile. De aceea Sfântul Sinod nu a vrut să lase senzația că impune cu forța acest lucru”. În edițiile anterioare ale calendarului, se punea în valoare ziua de duminică prin încadrarea între două linii. Astfel, s-a renunțat la acea formă tradițională, trasându-se o linie deasupra duminicii pentru a sublinia că atunci începe săptămâna. Demersul nu va avea niciun efect în plan laic, ci doar în cel spiritual: „Nu se va schimba nimic, acest lucru se știe de 2000 de ani, noi doar l-am pus în valoare. Numai că exista confuzia aceea, conform căreia duminica e ultima zi a săptămânii. Nu cred că se va schimba regimul laic de muncă, dar la nivel duhovnicesc trebuie să conștientizăm mult mai bine importanța zilei de duminică. Ea nu este o zi de odihnă, cum adesea o tratăm, ci este ziua în care Domnul a înviat și în care Biserica ne cheamă la rugăciune. Trebuie să se facă o modificare substanțială de atitudine duhovnicească față de duminică. Schimbarea vine în folosul duhovnicesc al credincioșilor, întrucât trebuie să începem săptămâna cu gândul la Dumnezeu, pentru a nu cădea în egoism”, a specificat părintele Tănăsescu.