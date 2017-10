Dulcele stil jazzistic răsună la Club Doors

Doors Club invită constănțenii duminică, 15 mai, ora 20,30, la o seară neconvențională de jazz alături de Anamaria Maranda & EasyJazz Band: In The Mood For Jazz.Într-o formulă inedită, avându-l pe Liviu Mărculescu la trombon, Anamaria & EasyJazz Band vor interpreta piese din repertoriul de jazz american al anilor ‘60, alternând cu momente groove, soul, pop și rock. Nu vor lipsi reinterpretările și reorchestrările de piese cunoscute în dulcele stil... jazzistic. Cu alte cuvinte, va fi un concert jazz condimentat!Anamaria Maranda este cunoscută publicului prin proiectele muzicale dintre cele mai diverse. Este absolventă a Conservatorului din București și pasionată de sonoritățile muzicilor tradiționale, pe care cu ușurință le putem recunoaște în interpretarea ei vocală.Vocea ei va fi acompaniată de muzicieni remarcabili: Liviu Mărculescu - trombon, Dumi Dumitrache - chitară, Eugen Amarandei - contrabas, Gabriel Bălașa - percuții.Prețul unui bilet este 30 de lei.