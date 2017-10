Dublu spectacol de balet coupe, în premieră la Constanţa

Eveniment la Teatrul "Oleg Danovski"

Dublu spectacol de balet coupe, în premieră la Constanța

Duminică, 31 martie, de la ora 19, Compania de balet din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă premiera spectacolelor de balet „Carmen” și „Noaptea Valpurgiei”. Pe muzica lui Bizet (adaptare Scedrin) și a lui Charles Gounod, spectacolele au fost realizate de doi coregrafi cunoscuți atât pe plan național, cât și internațional: Lee Won Kook și Florin Brîndușă.Vineri, 29 martie, am participat la repetițiile dinaintea așteptatei premiere, unde am stat de vorbă cu coregraful Florin Brândușă. „Este prima mea colaborare cu actualul colectiv ca și coregraf, dar eu am fost aici în anul 1978 când a fost înființat acest ansamblu. Eram singur între 22 de fete și am interpretat tot repertoriul. Au trecut atâția ani, oamenii s-au schimbat. Sunt deschiși la nou, la alte tehnici de dans. Soliștii sunt foarte buni și foarte receptivi, iar corpul de balet este compus din tineri în formare. Ar mai trebui să treacă o perioadă de timp, cu lucru intens, ca ei să progreseze. Pentru că tineri fiind și cu o situație financiară dificilă, ca de altfel în toată țara, am fost pus în situația de a le accepta reacțiile ostile. A trebuit să stau să-i înțeleg”. Am mai aflat că provocarea acestei colaborări a venit din partea directoarei Companiei de balet, Elisabeta Pândichi Lux, cu care Florin Brândușă a dansat mulți ani. Repetițiile au început din 4 martie, întrerupte de spectacolele din repertoriul TNOB.Horațiu Cherecheș va fi AntoniuÎndrăgitul balerin constănțean, devenit între timp și apreciat coregraf și regizor, Horațiu Cherecheș îi va întruchipa pe Antoniu în „Noaptea Walpurgiei” și pe Don Jose în „Carmen”. „În perioada maestrului Oleg Danovski mi-am dorit foarte mult să dansez Don Jose, în coregrafia dânsului. Și se pare că dorința de atunci mi s-a îndeplinit acum”.Legat de stilurile diferite de dans ne-a vorbit și Eliza Maxim, care o va interpreta pe Elena din Troia, din „Noaptea Walpurgiei”: „Cel mai mult mi-a plăcut colaborarea pe care am avut-o cu coregraful Lee Won Kook, un om foarte energic și foarte răbdător și calm. Am repetat 10 zile intensiv, de la ora 10 la ora 16-17 Domnul Brândușă insistă pe interpretare. Mai multe nu aș vrea să vă spun, pentru că îmi doresc să veniți la premieră. Când vedem săli pline cu oameni dornici de balet parcă și noi dansăm cu mai multă însuflețire”, ne-a mărturisit sincer la final.Așadar, primul tablou va fi „Noaptea Walpurgiei”, singurul divertisment din opera „Faust” care poate constitui un balet în sine. Inspirat din credința populară din Germania care spune că în noaptea dintre 30 aprilie și 1 mai vrăjitoarele și demonii, spiritele pământului și zânele se dezlănțuie pentru câteva ore sărbătorind primăvara, dragostea și fertilitatea, baletul „Noaptea Walpurgiei“ în versiunea lui Florin Brândușă aduce în fața spectatorilor două dintre cele mai reprezentative cupluri de îndrăgostiți „damnați” - Antoniu și Cleopatra, Paris și Elena -, înconjurați de Nimfe și Fauni.După o pauză, va urma un tablou din celebra și tragica poveste a frumoasei Carmen, lucrătoarea de la fabrica de țigări. Pe lângă atrăgătorul Don Jose și pasionalul toreador Escamillo, coregraful Lee Won Kook introduce un personaj nou: Jokerul, reprezentând partea umană, sensibilă și plină de umor a lui Don Jose, în contrast cu duritatea și seriozitatea soldatului Don Jose.Biletele se pot procura de la casa de bilete din incinta teatrului în seara spectacolului, între orele 18-19, prețul acestora fiind între 20 lei și 40 de lei.