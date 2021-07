Dublă lansare marca Ex Ponto, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman”

Un nou eveniment din seria de mese rotunde și lansări de carte programate până la sfârșitul lunii iulie - prin intermediul cărora noua conducere intenționează promovarea atât a autorilor Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, cât și a unor autori prestigioși din țară - este programat luni, 26 iulie.Așadar, în Aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța, luni, 26 iulie, de la ora 18, va avea loc lansarea ultimului număr, 1-2/2021, al revistei Ex Ponto (text/imagine/metatext), revistă care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, și a antologiei de proză scurtă Ex Ponto Epic Orchestra (Ex Ponto, 2020).Ex Ponto Epic Orchestra oferă un concert al prozei din spațiul dobrogean, dar și un profil identitar literar al acestui fermecător ținut dintre Dunăre și Marea Neagră, cu mirajul său. În carte, cititorul se poate întâlni cu o parte dintre cei mai buni prozatori dobrogeni, membri ai Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.Cărțile vor fi prezentate de către: Angelo Mitchievici, Ovidiu Dunăreanu și Corina Apostoleanu.Reamintim că seria acestor evenimente a fost deschisă luni, 19 iulie, de prezența la Constanța a scriitorului Radu Paraschivescu, care și-a lansat ultimul roman „Acul de aur și ochii Glorianei”, și a fost urmat, joi, 22 iulie, de o dublă lansare de carte: Mircea Lungu cu volumul C-am stat sub vânt, poezie, (Ex Ponto, 2020) și Sorin Roșca cu volumul Epistole din Pont, poezie, (Junimea, 2020).Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.