Dublă lansare de carte, astăzi, la Biblioteca județeană „I.N. Roman”

Astăzi, de la ora 18, Biblioteca „Ioan N. Roman" Constanța, în Aula Bibliotecii, o dublă lansare de carte: Mircea Lungu cu volumul C-am stat sub vânt, poezie, (Ex Ponto, 2020) și Sorin Roșca cu volumul Epistole din Pont, poezie, (Junimea, 2020).Mircea Lungu este un poet reflexiv, conjugând meditația cu o firească tristețe cu care se încarcă orice privire atentă la vremelnicia ființelor și lucrurilor. Poezia sa are de-a face cu acea depărtare pe care o dă perspectiva într-un tablou, o așezare cu privirea țintuită spre orizont, acela către care se îndreaptă necontenit orice marinar fără să-l atingă niciodată.Sorin Roșca, în schimb, este un poet solar, cu un verb incisiv, în care răzbate uneori tăișul ironiei și o colocvialitate care face poezia vorbăreață și certăreață pe alocuri. Poezia sa revendică ceva din moștenirea poeților goliarzi care celebrau bucuria vieții și a vorbei de duh departe de morala filistinilor și academiștilor.Cărțile vor fi prezentate de către: Angelo Mitchievici și Ovidiu Dunăreanu, iar actorul Ionuț Dulgheriu (Facultatea de Arte) va recita câteva poeme, la alegerea lui, din cărțile celor doi autori.Evenimentul face parte dintr-o serie de mese rotunde și lansări de carte care vor avea loc pe tot parcursul lunii iulie în Aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman" Constanța promovând atât autorii Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, cât și autori prestigioși din țară.Lansarea se încheie cu o sesiune de autografe, iar autorii vor intra în dialog cu cititorii lor.