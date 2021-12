Dublă avanpremieră la Centrul „Jean Constantin”

Joi, 23 decembrie, Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” a programat două avanpremiere: filmul „The King’s Man/ The King’s Man: Începutul”, de la ora 18, și „The Matrix Resurrections/Matrix Renașterea”, de la ora 20,30.În producția „The King’s Man/ The King’s Man: Începutul”, cei mai mari tirani şi asasini ai lumii pun la cale un război care ar urma să extermine milioane de oameni. Cineva va trebui să fie mai rapid pentru a-i putea opri. Descoperă începuturile primei agenţii de informaţii în The King's Man: Începutul.Cu o distribuție de renume, formată din Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Matthew Goode, Tom Hollander și Rhys Ifans, lungmetrajul lui Matthew Vaughn rulează la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și joi, 30 decembrie, începând cu ora 17:00.Cea de-a doua avanpremieră este mult așteptata continuare a filmelor care au revoluționat genul science-fiction și care reunește vedetele originale Keanu Reeves și Carrie-Anne Moss în rolurile emblematice pe care le-au făcut celebre: Neo și Trinity.„The Matrix Resurrections/Matrix Renașterea” ne poartă înapoi, în cele două realități: cea de zi cu zi și cea din spatele ei. Pentru a afla dacă realitatea lui este o construcție fizică sau mentală și pentru a se cunoaște cu adevărat, domnul Anderson va trebui să urmărească încă o dată iepurele alb. Și dacă Thomas... Neo... a învățat ceva, este că alegerea, deși o iluzie, e totuși singura cale de ieșire sau de intrare în Matrix.Desigur, Neo știe deja ce are de făcut. Dar ceea ce nu știe încă este că Matrix este mai puternică, mai sigură și mai periculoasă decât oricând.Filmul rulează și joi, 30 decembrie, de la ora 19:30.Biletele le găsiți accesând link-ul https://www.centruljeanconstantin.ro/program-detaliu/the-matrix-resurrections sau la casieria centrului din B-dul Ferdinand nr. 56, înainte cu 30 de minute de începerea proiecțiilor.Accesul se face prin prezentarea unui certificat COVID valid care să ateste vaccinarea, o dovadă a trecerii prin boală (perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2) sau testarea (persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore).Purtarea măștii de protecție este obligatorie.