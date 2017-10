Dramele lupilor de mare, adunate într-un volum

Miercuri, 13 August 2014.

Neobositul nostru coleg Ion Tița Călin provoacă cititorii constănțeni cu un nou titlu, de data aceasta oarecum cu dedicație. O selecție de 98 de articole, publicate în perioada 2000-2009 în ziarul Cuget Liber, a ieșit zilele acestea de sub tipar într-un prim volum purtând titlul „Cine îi apără pe lupii de mare?”.„Nu mă gândeam să iasă cartea aceasta, dar m-a bătut la cap vreo trei ani președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, eu fiind colaboratorul lor de mai bine de 22 de ani. Având în vedere că în curând vor împlini 25 de ani de existență, am zis s-o dedic acestei aniversări. Mă gândeam că aceste articole nu vor mai interesa pe nimeni, trecând atâta timp, dar recitindu-le m-au captivat chiar și în calitatea de autor. Sunt istorii, drame, prin care au trecut navigatorii români în perioade de criză. Sunt întâmplări dramatice, cutremurătoare, care te captivează”, a declarat ziaristul Ion Tița Călin.Cartea „Cine îi apără pe lupii de mare?” va fi lansată pe 15 august, de Ziua Marinei Române, la Seamen’s Club (Clubul Marinarilor).Volumul II va apărea în luna ianuarie a anului viitor și va cuprinde evenimentele din perioada 2010 și până în prezent. „Lucrez și la cel de-al treilea volum, dedicat perioadei de dinainte de 2000”, a mai afirmat Ion Tița Călin.