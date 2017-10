Dramatism maxim în învăţământ. Elevii, îndemnaţi de profesori să plece în străinătate!

Dramatism maxim în învățământ. Elevii, îndemnați de profesori să plece în străinătate!

Pe principiul cea mai bună reclamă o face românul deja mulțumit, ieri, la Târgul ofertelor educaționale organizat la Constanța de IntegralEdu, am asistat la un discurs atât de argumentat al unui student român anul II la Universitatea de Științe Aplicate din Haga (Olanda), că-ți venea să fugi să cumperi biletele de avion.„Sincer, Olanda este una dintre cele mai bune destinații, pentru că are o taxă foarte mică de școlarizare”, a început Răzvan Tătaru să le povestească celor cinci liceeni din fața lui. După care a continuat: „De exemplu, taxa ar fi de 10.000 euro, ca în Marea Britanie, numai că în Olanda e acoperită de Uniunea Europeană și plătești 2.000 de euro pe an. Ei chiar acceptă străinii, iar în Haga sunt peste 140 de naționalități. Chiar nu învățăm multă teorie, pentru că totul are legătură cu ce urmează să lucrezi. Programul este de patru ani, din care șase luni faci practică într-o universitate parteneră din altă țară. De asemenea, alte șase luni sunt rezervate unui internship într-o firmă mare, prilej cu care veți căpăta experiență. Căminul este ca un bloc cu 23 de etaje, foarte modern. Nu mai zic despre dotările de la cursuri, iar profesorii chiar își doresc să-i cauți să vorbești cu ei. Se predau 42 de programe, din care 32 în limba olandeză și restul sunt internaționale, iar românii sunt cei mai mulți studenți. Păi, numai la mine în an sunt vreo șase-șapte și am înțeles că pentru Drept s-au înregistrat peste 20 de români. V-aș recomanda să studiați în afară, pentru că te dezvoltă foarte mult ca persoană, te ajută să fii mai independent. Vin firme care recrutează direct din facultate studenți, cărora le spun ce așteptări au”.L-am întrebat în anul I, când a tras linie la final, cât l-a costat studiul în Haga: „Circa 9.000 de euro, în condițiile în care colegii mei plătesc 700-800 euro pe lună în Marea Britanie doar cazarea”. Părinții lui Răzvan au o afacere și ar vrea să se întoarcă acasă.Își doresc să se dezvolte în alte țăriElevul Andrei Midișan, din clasa a X-a la Liceul Teoretic „Ovidius”, și-a dorit încă din copilărie să studieze Dreptul în străinătate.„Părinții mei sunt avocați și am văzut cum lucrează ei, deci pot spune că m-am lămurit despre sistemul din această țară. Mi-aș dori să lucrez la o casă de avocatură mare, până să-mi deschid eu una. Vreau să văd și eu cum este atmosfera în alte țări care se presu-pune că sunt mai civilizate”, a declarat Andrei.Alexandra Mocanu este studentă anul III la Horticultură - Universitatea „Ovidius” și era interesată de programele de Master din Olanda. „Consider că peisagistica este încă la început de drum în România și de aceea mi-aș dori să mă dezvolt într-o țară cu tradiție”, opinează Alexandra.De altfel, premiera acestei ediții a târgului a constat în aceea că s-a discutat despre împrumutul de 10.000 de lire sterline pe care Regatul Unit îl oferă pentru programele de Master.„Studenții pot administra banii așa cum doresc. O parte pentru taxa de școlarizare și o parte pentru costurile de trai. Rambur-sarea rămâne în aceleași condiții ca și pentru studiile de licență, după finalizarea studiilor, din anul 2019 urmând să înceapă să dea banii, treptat, înapoi și doar în condițiile în care vor depăși un anumit prag de câștig”, declara Ana Maria Pap, manager departament universități IntegralEdu.Salarii pentru profesori… cât ajutorul de șomajPe profesorul Nicolae Lazăr, catedra de fizică a Liceului Teoretic „George Călinescu”, l-am găsit însoțind un grup de elevi de-ai săi la târg. Nu ne-a ascuns faptul că a încercat personal să lucreze în străinătate, tot la catedră.„Le recomand copiilor mei din tot sufletul să studieze în străinătate, pentru că au mai multe posibilități decât la noi. În primul rând, trebuie să-i atragă un salariu mai decent și să nu mai trăiască la fel ca noi, în învățământ, cu salarii asemănătoare ajutorului de șomaj. Eu și mâine aș pleca, dar nu mai îmi permite vârsta. Am încercat în toată Europa, dar mi s-a spus că peste 50 de ani nu mai suntem rentabili”, a concluzionat profesorul de fizică.La această ediție a târgului, am întâlnit și o altă categorie de public interesat de oferta educațională. Impiegat de mișcare, dar și studentă la Relații internaționale și studii europene la Universitatea „Andrei Șaguna”, Irina Istrate, la cei 45 de ani ai săi, își dorește să fie în pas cu lumea, să vorbească același limbaj.„Mi-aș dori să urmez în străinătate un master în domeniul protecției mediului. Aș putea să-l urmez și în România, dar sunt interesată să relaționez cu alt gen de persoane, să mă perfecționez și apoi să revin acasă, unde am doi copii, ambii studenți la Facultatea de educație fizică și sport. Le voi prezenta și lor oferta educațională pe care o găsesc la acest târg”, a declarat mămica studentă.Cert este că, față de anul trecut, organizatorii ne-au declarat că s-a constatat o creștere de 6% a cererilor de studii în străinătate, semn că mulți și-au pierdut speranța în viitorul oferit acasă.