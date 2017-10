Drama elevilor abandonaţi de părinţi. Cataloage pline de absenţe!

Drama elevilor abandonați de părinți. Cataloage pline de absențe!

Reprezentanții Asociației Elevilor constănțeni, Eduard Burghelea și Alexandru Manda, au tras, recent, un semnal de alarmă când afirmau că există elevi constănțeni care au renunțat la școală, iar absenteismul devine deja un fenomen îngrijorător.„La liceul unde învăț eu, în primele două săptămâni de școală se înregistraseră 1.000 de absențe”, declara Eduard Burghelea, referindu-se la Colegiul „Virgil Madgearu”.Și dacă rata abandonului, conform statisticilor Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a scăzut la 0,95%, în schimb, absenteismul este în floare.Decât „Bani de liceu“, mai bine bani în buzunarCreșterea absenteismului este dovedită și de scăderea numărului de beneficiari ai bursei guvernamentale „Bani de liceu”, care, în județul Constanța, a scăzut cu 200 de beneficiari, ajungând în acest an școlar la 1.902. Această bursă se acordă liceenilor cu situație materială precară și are o valoare de 180 de lei pe lună. De acest ajutor beneficiază elevii care provin din familiile ale căror venituri medii brute pe membru de familie, în ultimele trei luni dinaintea celei în care a fost depusă cererea, au fost de maximum 150 de lei.Tinerii își vor pierde sprijinul financiar dacă vor cumula 20 de absențe nemotivate, vor primi sancțiuni de suspendare a cursurilor pentru trei-cinci zile, vor avea nota la purtare scăzută sub 7 sau vor face abandon școlar. Ieri, spre exemplu, Colegiul „Pontica” anunța că elevul Andrei Ruță (clasa a XII-a) a fost exmatriculat, din cauza celor 76 de absențe acumulate într-o lună și jumătate.Copii abandonați de părinții plecați în străinătateȘi dacă la oraș absenteismul are drept cauză nevoia de a munci pe un salariu de nimic, dar care întregește venitul liceanului plecat de-acasă, în mediul rural, după cum ne declara prof. Gheorghe Dancea, directorul Școlii din Cuza Vodă, cauzele abandonului școlar au ca principală cauză nesupravegherea.„În acest an școlar, din cei 500 de copii pe care îi avem, cel puțin 60 au părinții plecați în străinătate și sunt lăsați în grija bunicilor și a altor rude. Suntem, însă, beneficiarii unui proiect european intitulat CORAL, prin care am reușit să reintegrăm 38 de adulți în anul I și anul II, dar și 10 copii din familii dezorganizate”, a spus directorul Dancea.Prof. Aneta Săndulescu-Enache, directorul Școlii nr. 1 Mircea Vodă, afirma că, din anul 1990, de când este cadru didactic în această instituție, a putut concluziona că majoritatea celor care abandonează școala provin din familii dezorganizate.„Când am pregătit dosarul pentru a fi parte în proiectul CORAL, am descoperit 100 de persoane până în 25 de ani care au abandonat școala”, a explicat prof. Enache.v v vCert este că acest flagel din sistemul de învățământ nu își va găsi leac atâta timp cât părinții vor fi nevoiți să-și caute de muncă în străinătate, iar cealaltă categorie de părinți nu dă doi bani pe situația școlară a propriilor odrasle și află mult prea târziu că, în loc să meargă în bănci, elevii merg prin baruri, afirmând că profesorii nu știu să-i atragă la cursuri.