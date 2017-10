Dr. Sorin Rugină, candidat la funcţia de rector: „Universitatea «Ovidius» funcţionează ca un organism bolnav“

Dr. Sorin Rugină, candidat la funcția de rector: „Universitatea «Ovidius» funcționează ca un organism bolnav“

- Îmi doresc cu putere să ajung rector. Prima dorință va fi aceea de a evalua stadiul la care se află Universitatea din noua postură, de ordonator de credite. Adică să mă informez asupra tuturor aspectelor pozitive și negative, poate voi apela chiar la o auditare a tuturor activităților așa încât să cunosc problemele și să-mi fac o echipă competentă care cunoaște tainele învățământului universitar și tot ce se poate schimba. Practic această echipă nu pot s-o fac decât în momentul în care știu ce nevoi am. Oficial, la această oră moștenesc o structură în care sunt vacante două posturi de prorector. De reținut că ideea acestei evaluări nu este de a vâna greșeli și a pedepsi viitorii vinovați. Am găsit suficiente nemulțumiri în rândul celor cu care m-am întâlnit, deci ceva nu este în regulă într-o facultate în care marea masă a oamenilor este nemulțumită de conducere. Dar planul meu managerial prevede în primul rând stabilitate. Să ne adunăm în jurul ideii că trebuie să ne vedem de treabă și să demonstrăm Ministerului Educației că noi ne putem vindeca dinăuntru. Ce s-a întâmplat s-a întâmplat, acum gata trebuie să ne apucăm de treabă. Nu trebuie să uităm cum a fost posibil așa ceva, respectiv cu largul concurs al consiliului de administrație. În al doilea rând trebuie să vedem ce facem cu respectarea regulamentelor. Prima chestiune să punem capăt abuzurilor care creează aceste disensiuni. Trebuie alungată teama unora că cel care va veni se va purta ca ceilalți; nu este normal pentru o instituție academică. E prematur să ne apucăm să vorbim de echipe când nu a sosit încă raportul final al comisiei Ministerului Educației.- Da, nu cred că are perspectiva să ne laude. Ideea e ca măcar să ne mențină clasificarea pe care o avem acum de EDUCAȚIE ȘI CERCETARE. E foarte important din punct de vedere al viitorului economic, bugetar. Că tindem noi spre „Cercetare avansată și educație” mai este drum lung și nu se va împlini în niciun caz în mandatul acesta de aproape doi ani. Admiterea care urmează ne va lămuri dacă ne-am vindecat și dacă totul decurge normal. Poate că cineva ne va întinde o mână. Revenind la raport, logic ar fi fost să apară până la alegerea noului rector și nu știm de ce s-a tărăgănat atât de mult, dar se pare că și legislația a fost nepregătită pentru o asemenea situație.- Cu cei de la Arte, de la Medicină Dentară, ieri am fost la Sport, astăzi merg la Științele Naturii. Apoi grupuri de la Litere, la Științele Economice, la Istorie. Am fost în destule facultăți și pot să spun că este o experiență absolut utilă și mă bucur că s-a întâmplat așa, pentru că începuseră să circule diverse mesaje. Și nu ascund că profesorul Scolca, de la Științele Naturii, se exprima dezamăgit că noi cei care am făurit universitatea, măcar în ceasul al 12-lea să ne trezim. Și chiar am participat în momente funda-mentale, ale semnării primului document către Guvernul României. Cât despre așteptări, oamenii își doresc puțină fermitate și respectarea legalității pentru că majoritatea au senzația că sunt dezavantajați la salarii. De altfel, împreună cu staff-ul meu ne-am propus ca din luna septembrie să mergem prin facultăți și să discutăm deciziile luate, în așa fel încât să nu creăm probleme suplimentare. Sigur, e foarte greu să-i mulțumești pe toți, dar măcar să se cunoască adevărul.- Păi da ce, pe doamna Stăiculescu a propus-o Facultatea de Drept? Astea sunt elemente neocomuniste, împrumutate din politică și nu trebuie să facem confuzie între partid și facultate. Prima condiție a universitarismului este libertatea de gândire. Carta universitară ne conferă libertatea de opinie. În universitate n-am venit să ne luptăm pentru putere. Cam așa se pune problema acum: care este miza? Păi miza este admiterea. Ne-am luptat atâția ani să fie o admitere corectă și deodată le dăm cu două săptămâni înainte. Concursurile care s-au dat când noi eram cu un picior în groapă, iar noi promovăm și promovăm, mai mult sau mai puțin în litera regu-lamentului. De ce, ca să plătim unora că au votat sau care nu au votat? Interesele de grup au creat această atmosferă otrăvită în universitate. Am avut surpriza să întâlnesc și oameni care au spus că pot să ajute, dar vor nu știu ce funcție. Nu discutăm de funcții. Fiecare își are locul lui în universitate. În același timp sunt de părere că nu trebuie să ai într-o instituție academică o comisie de disciplină. O comisie de etică da, pentru că apar divergențe care trebuie analizate. Universitatea „Ovidius” este ca un organism care are probleme la cap, dar cum nu se fac transplanturi de creier, trebuie să-l regenerăm. Organele funcționează anapoda, deși sistemul circulator e bun, iar cei care nu funcționează trebuie extirpați.