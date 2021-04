Dr. Loti Popescu: „Introducerea Educației pentru sănătate ca disciplină de studiu este vitală”

Prin definiție, Educația pentru sănătate urmărește optimizarea sănătății și prevenirea sau reducerea îmbolnăvirilor la nivel individual și comunitar, prin influențarea cunoștințelor, opiniilor, atitudinilor și comportamentului celor aflați în poziție „cheie” (decidenți politici, autorități locale, personal medico-sanitar considerați ca „modele”), dar și al comunității în ansamblul ei.



În alocuțiunea sa, prof. dr. Sorin Rugină a reamintit eșecul unui demers salutar. „Acest proiect (Campania Națională de Informare „Vaccinare și testare pentru învățare!” – n.r.) ne readuce în minte ceea ce am încercat în decursul anilor, aceea de a face o educație pentru sănătate eficientă în școli. Nu s-a reușit nici din perspectiva celor care trebuiau să facă educația, și anume medicii. E greu să găsești un limbaj de comunicare pe măsura cererii și pe măsura elevilor, iar din această perspectivă a fost o nerealizare”.



„Educația pentru sănătate este politica unui stat sănătos”



În urmă cu 17 ani, în învățământul românesc a demarat Educația pentru sănătate, dar s-a diluat pe parcurs, până la dispariție, după cum afirma dr. Loti Popescu, Master European în Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate, coordonator județean al Biroului de Programe și Promovare a Sănătății și Educației pentru Sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța.





„Eu conduc educația pentru sănătate în județul Constanța de vreo 20 de ani și mai bine și îmi pare rău că au plecat domnul senator Bourceanu și domnul prefect, pentru că aș fi vrut să audă și să ne sprijine așa cum eu am încercat de-a lungul timpului să o fac. Și anume să introducem educația pentru sănătate ca disciplină opțională, dacă nu măcar obligatorie în curriculum. Pentru educație știm cu toții că este nevoie de timp, este o diferență mare între informare și educație. Ca această campanie să nu vină brusc și să nu ne sperie și noi s-o acceptăm ușor - așa cum ne dorim cu toții și să implementăm niște comportamente sănătoase - este important ca noi să aflăm în fiecare zi sau o dată pe săptămână, la școală, într-un cadru organizat, cu cadre didactice formate. Am făcut formări de cadre didactice și la nivel local și național. E nevoie de un lanț întreg, nu numai de voința Inspectoratului Școlar Județean Constanța sau a Direcției de Sănătate Publică. Sau este și o decizie politică. Știți că se spune că Educația pentru sănătate este o specializare medicală, o disciplină de studiu, este medicina omului sănătos, a omului bolnav și a celui care a trecut prin boală. Dar este mai presus de toate politica unui stat sănătos. Prin urmare a introduce Educația pentru sănătate ca disciplină de studiu mi se pare vital”, a spus dr. Loti Popescu.





Medicul a mai explicat că cel mai important obiectiv al educației pentru sănătate este de a „împuternici” indivizii și grupurile din comunitate asupra propriei lor sănătăți. Pe lângă aceasta, educația pentru sănătate își propune ca sănătatea să nu mai fie privită ca o responsabilitate exclusivă a sectorului sanitar, ci ca responsabilitate a fiecărui individ în parte. Cei care primesc educație pentru sănătate trebuie să devină la rândul lor, furnizori de educație pentru sănătate.





Întâlnirea de luni, 26 aprilie, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, cu prof. Sorin Ion, secretarul de stat din Ministerul Educației, a prilejuit o dezbatere ce a adus în discuție necesitatea readucerii în programa școlară a orei de Educație pentru sănătate.