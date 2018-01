Dr. Dorin Popescu: "Orașul Constanța produce, în general, forme minore de cultură"

Celebrând Ziua Culturii Naționale, Asociația Casa Mării Negre - Black Sea House a organizat o dezbatere inedită pe tema soartei culturale a municipiului Constanța.Pornind de la întrebarea „Există forme evoluate de viață culturală la Tomis?”, invitații prezenți, de la reprezentanți ai conducerii Primăriei Municipiului Constanța, Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Institutului pentru Știință, Cultură și Spiritualitate al Universității „Ovidius” Constanța, Camerei de Comerț, Industrie și Navigație Constanța la reprezentanți ai mediului asociativ cultural tomitan (Asociația Strategia Dezvoltării României - Regiunea Dobrogea, Coaliția ONG-urilor, Ateneul Dobrogeția etc.), au formulat propuneri ce pot consolida, pe termen mediu și lung, patrimoniul cultural local.„Lucrările dezbaterii au evidențiat următoarele evaluări consensuale: orașul Constanța produce, în general, forme minore de cultură și este decuplat de viața culturală de amplitudine din țară, în momentul de față, Constanța nu are un proiect al transformării polis-ului actual în oraș european al culturii, nu există încă un profil cultural specific al Tomisului, iar comunitatea culturală nu și-a configurat un consens privind urgențele culturale ale urbei și proiectele culturale pe termen lung ale acesteia. Orașul Constanța are nevoie de o strategie culturală proprie, care să creeze cadrul necesar performanței culturale la Tomis, iar administrația locală așteaptă de la comunitatea culturală propuneri în acest sens. Primul pas al acestei strategii îl reprezintă nevoia elaborării unui studiu de consum cultural la Tomis, un audit al stării culturale care să identifice nevoile, obișnuințele, formele de producție și consum cultural local. Asociația Casa Mării Negre poate deveni un creuzet al inițiativelor și proiectelor ce pot pregăti strategia culturală a orașului Constanța, precum și un catalizator al oamenilor de valoare dispuși să se implice în elaborarea acestei strategii”, a spus dr. Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre.