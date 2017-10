Dr. Doina Catrinoiu, susţinută la candidatura pentru rectorat de conducerea Spitalului Judeţean Constanţa

Dr. Doina Catrinoiu, susținută la candidatura pentru rectorat de conducerea Spitalului Județean Constanța

Având în vedere că medicul Doina Catrinoiu și-a depus candidatura pentru poziția de rector al Universității „Ovidius”, conducerea Spitalului Județean Constanța și-a exprimat public susținerea pentru aceasta.„O susțin public pe dr. Catrinoiu în noua candidatură, deoarece cred că va aduce un plus de valoare Universității „Ovidius”. Consider că va avea succes pe această poziție, în condițiile în care mediul universitar are nevoie de relansare”, a declarat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.