Dovezi de credinţă şi curaj, la Medgidia

Mai draga , Simona scumpa , sa inteleg , ca ii spui traditie , unei apucaturi mioritice de opt ani ? Este spectaculos , doar faptul , ca baietii care au sarit in canal , au revenit la mal cat de cat intregi . Se va vedea starea lor in cateva zile , data fiind si poluarea iresponsabila a apei , mai ales in ultimii opt ani ... Revenind la traditie , trebuie sa remarcam doar faptul ca barbosii bortosi ai BOR , au stat alaturi de sacalii politicieni , ca sunt de la PNL , ca sunt de la PSD . Ce-i uneste pe acesti iresponsabili ratati ? Doar mirosul de ciolan , care , seducator , ca un drog , se intrevede la alegerile din vara si toamna . Ar castiga si popii , ar castiga si ratatii politici , sustinuti de catre barbosi . O spune traditia , de 26 de ani ...