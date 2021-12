Două zile de sărbătoare pentru elevii din Poarta Albă. „Uniţi ȋn cuget şi simţiri. Noi suntem români!”

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar.Preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr 1 Poarta Albă, Grădiniţa cu program normal Nazarcea şi elevii Școlii Gimnaziale nr 1 Poarta Albă, au sărbătorit ziua naţională ȋn perioada 25-26 noiembrie, prin activităţi ȋncadrate ȋn proiectul educaţional al şcolii „Uniţi ȋn cuget şi simţiri. Noi suntem români!”.Tradiţiile legate de acest moment istoric şi semnificaţia acestuia au fost promovate de director prof. Mangri Florentina, dir. adjunct Soptelea Claudiu, secretar Iliescu Manuela, consilier de imagine prof.Carapcea Georgiana, cppe Veli Giorgiana şi ȋn cadrul proiectului Erasmus „A heritage for each country, a Europe for everyone”, din care şcoala face parte, ȋn calitate de partener, alături de Italia, Croaţia , Turcia şi Portugalia.Prichindeii de la cele două grădiniţe, sub ȋndrumarea educatoarelor şi a profesoarelor pentru ȋnvăţământul preşcolar: Pȋrvu Adriana,Bunget Giorgiana, Ivascu Elena, Ioan Petruta, Oprea Mirela, Seceleanu Maria, Ichim Bianca, Arnăutu Marilena, Cotrumbă Rodica, Prişcoveanu Raluca,Ion Loredana au pictat, au dansat ȋn hore, au memorat poezii adecvate vârstei lor, au confecţionat steguleţe, ecusoane, au cântat şi au purtat, cu mândrie, costume populare româneşti.Elevii claselor pregătitoare-IV si cei de la ciclul gimnazial, coordonaţi de profesoarele pentru ȋnvăţământul primar Silveşan Raluca, Ioana Daniela,Manolache Iuliana, Boldea Daniela, Munteanu Natalia, Nicolae Georgiana, Olariu Valentina ,profesorii diriginţi: Veli Giorgiana, Cabuz Oana, Ciobanu Cati, Costin Diana,Mihalcea Niculina profesorii de istorie şi muzică: Făşie Adriana si Tudor Cristina, au recitat poezii patriotice,au realizat expoziţii tematice de desene,colaje, obiecte tradiţionale, produse culinare, scurte dramatizări, au confecţionat hărţi ale ţării, au organizat un mic flashmob, cu respectarea actualelor condiţii epidemiologice, şi-au prezentat costumele populare ȋn cadrul unor parade, la nivelul clasei.„Prin unirea forţelor tuturor cadrelor didactice ale şcolii şi ale celor două grădiniţe, pentru realizarea acestui proiect educaţional, ne dorim să facem cunoscute, ȋn rândul elevilor noştri, semnificaţia zilei de 1 Decembrie pentru poporul român, simbolistica drapelului românesc, diversitatea costumelor populare româneşti şi a tradiţiilor prin care se sărbătoreşte această zi, a notat ȋn planul proiectului coordonatorul de proiecte si programe educative”, a declarat prof. Veli Giorgiana.