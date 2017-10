Două treimi din profesorii înscrişi au absentat la concursul de suplinire

Două treimi din profesorii înscriși au absentat la concursul de suplinire

Cadrele didactice care doresc să ocupe un post la catedră în anul școlar 2007-2008, fie el și de suplinire, au avut ocazia ieri de a-și demonstra cunoștințele teoretice și de pedagogie. Din păcate, deși inițial se înscriseseră 1.149 de candidați, s-au prezentat la concurs numai 370. De asemenea, mulți dintre cei care și-au depus dosarul au renunțat chiar în timpul examenului, chiar dacă numeroși profesori au declarat că subiectele au fost mai accesibile decât la concursul național din luna iulie. În prezent, cu numai o lună înainte de debutul noului an de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean Constanța mai are neocupate 1.414 de posturi netitularizabile complete și 1.855 incomplete. Se pare însă profesorii nu se înghesuie la suplinire sau, și mai rău, așteaptă următoarele etape de repartizare, cu speranța că vor scăpa de examen. În aceste condiții, ne întrebăm ce fel de dascăli vor avea copiii noștri la toamnă dacă aceștia se feresc să participe la un test de cunoștințe și preferă să-și primească postul într-o ședință publică și nu pe baza unei note obținute în mod cinstit. Subiecte accesibile Subiectele pentru concursul de ieri au fost elaborate de comisii de inspectori din cadrul ISJ Constanța și, potrivit candidaților care au rezistat până la sfârșitul examenului și au și predat lucrarea, nu au fost extrem de dificile. „Nu pot să spun că a fost ușor, dar nici nu a fost atât de greu ca la concursul național din luna iulie. Teoria a fost ceva mai accesibilă, iar partea de pedagogie, deși destul de stufoasă, nu a fost așa de complicată", ne-a declarat Clarisa Roșca, o candidată pentru un post de profesor de limba engleză. Următorul examen, în luna septembrie Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ, inspector Andreea Păunescu Girip, „următoarea testare la care se vor putea prezenta candidații absenți la examen va avea loc pe 5 și 6 septembrie". Primele rezultate pentru concursului de ieri vor fi afișate luni, 20 august, iar de la momentul afișării acestora, candidații vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a depune contestații. Vineri, 24 august, vor fi făcute publice rezultatele finale. În perioada 27 august - 3 septembrie 2007 va avea loc repartizarea, în ședință publică, la nivel județean, a candidaților care au obținut cel puțin nota 5 și solicită detașare la cerere și suplinire, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concursul național din 16 iulie sau la concursul județean din 16 august.