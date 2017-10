Două teme de reflecţie: cultura indienilor americani şi statutul femeii

La Universitatea „Ovidius”

Două teme de reflecție: cultura indienilor americani și statutul femeii

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

American Corner, cu sprijinul Catedrei de engleză din cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanța, va organiza două activități. Prima este programată vineri, 27 noiembrie, între orele 14-16, fiind intitulată „American Indian Heritage Month“, pentru a marca noiembrie ca lună pe care Statele Unite ale Americii o dedică indienilor americani. Lect. dr. Ludmila Martanovschi va deschide evenimentul cu o prezentare a culturilor indienilor americani din prezent, vorbindu-le participanților despre diversitatea națiunilor tribale de pe teritoriul Statelor Unite și despre situația indienilor americani în actualitate. În continuare, studenții de la specializarea Studii Americane anul I vor avea ocazia să vizioneze filmul documentar „Homeland: Four Portraits of Native Action” (2005), în regia Robertei Grossman, care este structurat în patru părți legate de patru națiuni tribale și teritorii diferite: 1. cazul Northern Cheyenne din Lame Deer, Montana detaliază lupta împotriva celor care exploatează zone miniere care ar fi trebuit să fie protejate; 2. cazul Gwich’in din Arctic Village, Alaska prezintă încercarea de a salva turmele de caribou dintr-o rezervație arctică; 3. cazul Navajo din Crownpoint, New Mexico, discută efectele devastatoare ale extragerii și infiltrațiilor de uraniu; 4. cazul Penobscot de pe râul Penobscot în Maine avertizează asupra distrugerilor provocate de deversările unei fabrici de hârtie în apele unui râu de pe teritoriu tribal. Participanții vor fi rugați să adreseze întrebări profesorului coordonator și să-și exprime impresiile și opiniile despre cele patru cazuri prezentate. Vor primi câte un Hand-out care se va axa pe informații despre cultura și civilizația indienilor americani. Cea de-a doua activitate va avea loc în data de 30 noiembrie, între orele 12-14, cu tema „Statutul femeii în anii ’80 și influența stereotipurilor din trecut”. Acțiunea va fi deschisă de Adelina Vartolomei, profesor colaborator la Universitatea „Ovidius”, care le va vorbi studenților de la specializarea Română-Engleză și Franceză-Engleză, anul II, despre imaginea femeii promovate de Hollywood și de media, cât și despre schimbările ce au avut loc în anii 80, în special în Statele Unite ale Americii, când a avut loc apogeul mișcării feministe. În continuare, studenții îi vor putea urmări pe îndrăgiții actori Dustin Hoffman, Jessica Lange, Bill Murray, Sydney Pollack, Geena Davis în filmul „Tootsie” (1982), în regia lui Sydney Pollack. De asemenea, va avea loc un dialog între profesor și studenți pe marginea filmului prezentat, apoi vor rezolva un quiz pe tema dezbătută. Studenții vor primi de la Rodica Toma, coordonatorul American Corner, materiale informative despre cultura și viața din Statele Unite, oferite gratuit la fiecare activitate organizată la acest centru.