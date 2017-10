Două seri incendiare, la Mangalia. Tribut AC/DC!

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În acest week-end, în Portul Turistic Man-galia, anii ’80 revin la modă. FanŸOmania și Primăria Municipiului Mangalia au pregătit încă o serie de Nopți Albe la Marea Neagră.Sâmbătă, 2 august, începând cu ora 20.30, vor evolua pe scenă trupa de dans „Salsa mi vida”, formația „Fairplay” din Constanța și mai mulți interpreți locali, îndrăgostiți de muzica anilor ’80.Înființată în anul 1988 de către cinci tineri pasionați de muzică, formația Fair-Play a debutat pe scena Casei de Cultură din Constanța, interpretând compozițiile proprii și, ulterior, cover-uri internaționale de succes. Începând cu anul 2012, Fair-Play decide să renunțe la avantajele „tehnologiei muzicale moderne” (toboșar electronic) și să readucă pe scenă tobele, să coopteze noi membri și să revină la stilul de interpretare 100% LIVE.Seara de duminică, 3 august, este rezervată rock-ului. Trupa The R.O.C.K. (prescurtare de la „The Rise of the City King”) Tribut AC/DC va readuce la viață muzica, dar și gesturile, acompaniamentul, mișcarea scenică a componenților legendarei trupe AC/DC la cei peste 40 de ani de existență și de activitate muzicală.Proiectul „AC/DC Tribute” a luat naștere absolut întâmplător, în vara anului 2009, când Alex Kocsis, Iulian Doru și Pato erau în căutarea unui vocalist pentru un alt proiect muzical. Cu ocazia unei vizite la sala de repetiții a cunoscutului chitarist George Pătranoiu, când a fost întrebat dacă știe vreun vocalist disponibil compatibil cu ce căutau băieții atunci, a răspuns: „Pentru ce vreți voi, n-am, dar v-aș putea ajuta pentru un proiect tribut AC/DC!”. Membrii trupei sunt Alex (tobe), Iulian (lead guitar), Daniel (vocals), Silviu (rithm guitar) și Pato (bass).The R.O.C.K a reușit ca doar în câteva luni să se remarce la festivaluri ca B’ESTFEST, Padina Fest, Poiana Urbană, Out Of Doors Fest, dar și cu ocazia susținerii mai multor concerte în cluburi și evenimente private din România.