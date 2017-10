Două proiecte româneşti la Bienala de Arhitectură de la Veneţia

Două proiecte românești la Bienala de Arhitectură de la Veneția

Ştire online publicată Vineri, 27 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a XII-a ediție a Bienalei de Arhitectură de la Veneția se va desfășura în perioada 29 august - 21 noiembrie sub genericul „People Meet in Architecture”, propus de cura-toarea japoneză Kazuyo Sejima. În viziunea sa, Bienala va fi un forum al ideilor contemporane, cu accent pe modul în care sunt concepute pro-iectele de arhitectură și pe atmosfera pe care acestea o creează. Pentru România, această ediție are semnificația unei premiere la Bienala de Arhitectură: participarea cu două proiecte naționale, unul găzduit de Pavilionul național din Giardini di Castello („1:1, Exhibiting space”) și celălalt de Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Uma-nistică de la Veneția („Superbia”). Cele două proiecte au fost desemnate câștigătoare în urma selecției candidaturilor primite în cadrul concursului național. Primul este realizat de Romina Grillo, Ciprian Rășoiu, Liviu Vasiu, Matei Vlăsceanu, Tudor Vlăsceanu, în timp ce al doilea proiect poartă semnăturile lui Silviu Aldea, Marius Cătălin Moga, Laura Panait, Camelia Sisak, Tamas Sisak, Areta Soare și Daniel Șerban. Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Institutul Cultural Român, Ministerul Afacerilor Externe, Uniunea Arhitecților din România.