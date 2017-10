Două premiere la Cityplex Tomis Mall

Începând de vineri, 8 februarie, pe ecranele Cityplex Tomis Mall puteți urmări două noi premiere: „Hoața de Iden-titate” și „Orașul Corupt”.În fruntea distribuției „Hoaței de identitate” se situează Jason Bateman (Horrible Bosses) și Melissa McCarthy (Bridesmaids). Comedia are în plan central un tip cu nimic ieșit din comun care ajunge în situația de a lua măsuri extreme pentru a-și recupera identitatea furată. Diana (McCarthy) trăiește regește, ca o prințesă a shoppingului, cumpărând absolut orice îi trece prin cap, pentru că banii nu sunt o problemă pentru ea.Banii, nu, dar cardul de pe care vin acei bani da... pentru că numele care stă scris acolo este „Sandy”... iar Sandy este un contabil (Bateman), care trăiește în partea cealaltă a Americii. Având la dispoziție doar o săptămână pentru a da de hoața care i-a dat lumea peste cap, Sandy Bigelow Patterson pornește în sud pentru a o confrunta pe cea care are acum acces total la viața lui.Cea de-a doua premieră – „Orașul Corupt” povestește misiunea lui Billy Taggart, un polițist dat afară din forțele de ordine după ce a împușcat un adolescent în vârstă de 16 ani și care devine detectiv particular. Cea mai importantă misiune din cariera pe cont propriu a eroului apare în momentul în care un candidat la primăria orașului New York îl angajează. Taggart va avea de trecut printr-o mulțime de pericole pentru a putea ieși cu fața curată din ițele de intrigă și corupție ce-l înconjoară.