Două eleve constănţene au fost premiate la Turda

Două eleve constănțene au fost premiate la Turda

Sâmbătă, 12 mai 2018, a fost o zi de bun augur pentru echipa Liceului Teoretic Lucian Blaga din Constanța, formată din elevele Cristiana Bogăceanu și Alina Hila din clasa a X-a C, coordonate de prof. de istorie Mariana Ștefan, echipă care a fost invitată la Centrul Rațiu Pentru Democrație de la Turda, pentru a participa la ceremonia de premiere, beneficiind de ședințe de training, mentorat, dar și de o susținere financiară de 900 lei pentru implementarea proiectului în liceu.Astfel, Fundația Centrul Rațiu Pentru Democrație a desfășurat anul acesta a XII-a ediție a concursului național ,,Toleranță și conviețuire în spațiul public’’. Concursul a avut la bază întocmirea unui proiect pe tema ,,Spune nu discursului instigator la ură în mediul online’’. Elevele Liceului Lucian Blaga au întocmit proiectul ,,Cetățeanul digital’’ care a fost apreciat cu premiul II. Proiectul cuprinde un plan de prevenire și intervenție, un plan anti-cyber bullying, cu activități de informare pentru prevenirea actelor de agresiune în mediul online și proceduri de depistare și eliminare a situațiilor de hărțuire comise între elevi.,,Pentru noi participarea la această premiere a avut un impact emoțional mare și a fost o experiență de neuitat", au spus cele două eleve. Doamna profesoară Mariana Ștefan a mărturisit: ,,Participarea la acest concurs implică multă muncă și perseverență; tematica propusă anul acesta ne-a cam speriat la început, însă am avut sprijinul și dorința de implicare a celor două eleve, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor. Urmează partea cea mai grea, implementarea activităților din proiect.” Directorul instituției de învățământ, prof. Iuliana Linea a menționat: ,,Consider importantă participarea adolescenților la un concurs care promovează valorile democrației autentice: respectul și toleranța în societate! În contextul actual, astfel de proiecte au menirea de a încuraja schimbarea atitudinii oamenilor față de semenii lor, de a disemina exemple de comportament dezirabil între membrii unui grup social. Este de dorit ca tinerii să urmeze motto-ul Fundației Rațiu și să facă din democrație un mod de viață veritabil!’’