Două echipe de elevi constănţeni, premiate la programul educaţional PlayEnergy

Două echipe de elevi constănțeni, premiate la programul educațional PlayEnergy

Două echipe de elevi din Constanța au câștigat premii importante la cea de-a XI-a ediție a competiției naționale PlayEnergy, un proiect educațional dedicat școlilor gimnaziale și liceelor, având ca obiectiv promovarea cunoștințelor despre energie, prin metode de învățare inteligente și creative.PlayEnergy este programul educațional internațional al Grupului Enel desfășurat în 11 țări în care compania activează și care are drept scop informarea și creșterea gradului de conștientizare cu privire la domeniul complex al energiei în rândurile generațiilor tinere. În România, PlayEnergy a ajuns la a XI-a ediție. Tema din acest an a fost „Eliberează-ți energia!”. La competiție au participat peste 165 de instituții de învățământ din întreaga țară. Constănțenii au reușit să ia premiul al treilea la secțiunea liceu și premiul întâi la gimnaziu. Elevii și profesorii coordonatori ai echipelor câștigătoare (primele trei clasate la fiecare categorie) au fost premiați cu gadget-uri și echipamente electronice care îi ajută la studiu. În acest an, în funcție de poziția din clasament, echipele au primit proiectoare planetare pentru studiul astronomiei, laptopuri, kit-uri pentru construcția de mașini electrice, kit-uri pentru construcția de roboți alimentați cu energie solară și drone echipate cu camere HD. În plus, instituțiile de învățământ ale echipelor clasate pe locurile 1, 2 și 3 au primit finanțări în valoare de 13.500 de lei, 9.000 lei, respectiv 4.500 lei pentru dotări de laborator, astfel încât elevii să poată crea proiecte și mai complexe în viitor.O stație de autobuz inovatoareO echipă de 5 elevi de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, coordonată de prof. Irina Cerasela Filip, a câștigat locul al treilea al categoriei, cu proiectul „Stația de autobuz”. Mihaela-Denisa Apostolidis, Ege Bolat, Anastasia Irina Miu, George Ioan Naum și Carla Predescu au proiectat o stație de autobuz inovatoare, care include mai multe elemente precum o hartă digitală a rețelei autonome de transport în comun, iluminată cu panouri solare, un panou interactiv de cultură generală, încărcătoare pentru telefon, automat pentru vânzarea de produse alimentare, sistem de închiriere/încărcare pentru biciclete electrice, coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o hartă turistică digitală, precum și ecrane de afișaj digital pentru transmiterea unor informații de interes local sau național.Cum să faci un smoothie, pedalândLa categoria gimnaziu, primul loc a fost câștigat de o echipă de cinci elevi, coordonată de prof. Anda Nicola de la Liceul Teoretic Educațional Center Cambridge School of Constanța. Proiectul lor, denumit „Cum să-ți eliberezi energia într-un mod plăcut și eficient”, vine să demonstreze că lipsa curentului electric nu ne împiedică să folosim aparatele din bucătărie. Plecând de la legea lui Faraday care are la bază transformarea lucrului mecanic în energie electrică, Darius Vlad, Evgenij Angelovski, Răzvan Idu, Maria Alexa și Matei Popescu au folosit un dinam, o bicicletă și un smoothie maker, reușind să facă un smoothie doar pedalând.