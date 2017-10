Două constănţence, câştigătoare ale concursului "La Plume d’or"

Două constănțence, câștigătoare ale concursului "La Plume d’or"

În fiecare an, Concursul „La Plume d’or”, organizat de asociația „Défense de la langue française”, stabilește un clasament al candidaților, iar primii 100 sunt declarați laureați ai concursului și primesc o diplomă de onoare. Printre primii 100 din acest an, s-au remarcat și două candidate de la Alianța Franceză din Constanța: Emilia-Georgiana Enache - locul 23 ex æquo și Andreea Poenaru - locul 48 ex æquo. Festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor are loc astăzi, de la ora 11, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, în amfiteatrul Coriolan.