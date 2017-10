Doru Octavian Dumitru s-a alăturat campaniei „Dăruieşte bucurie“

Doru Octavian Dumitru s-a alăturat campaniei „Dăruiește bucurie“

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna aceasta, Asociația Națională Cultural-Artistică „Total Dance Center” încheie campania națională umanitară „Dăruiește bucurie”, care are menirea de a sprijini și integra în societate 150 de copii din centrele de plasament Antonio, Delfinul, Micul Rotterdam, CPCRU (Aluniș), Ovidiu, Adăpostul de zi și de noapte din Constanța.Luni, în Parcul Tăbăcăriei, toți copiii din centrele de plasament s-au bucurat de soare, s-au jucat, au dansat, au învățat să lucreze în echipă și s-au împrietenit cu 60 de voluntari de la Școala de Dans Total Dance Center și de la liceele partenere. La sfârșitul zilei, organizatorii le-au pregătit o surpriză: 170 de jucării de pluș, din care fiecare copil și-a ales jucăria preferată.Vineri, 27 iunie, începând cu ora 20, în Club Doors, va avea loc concertul „Kids 4 Kids of Rock Reloaded”, susținut de Fade Escape, Trupa 9 și 13 Cuvinte (de la High-School Band), M.o.D. și To Be Continued (School of Music), Seven Fusion K-Pop (CNA Regina Maria) și chitaristul Andrei Lu-caci (eMenTi, școala lui Mihai Trăistariu).Campania umanitară va fi încununată, sâmbătă, 28 iunie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, cu mega-spectacolul caritabil „Dăruiește bucurie”, susținut de 100 de copii ai Total Dance Center, elevi de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, trupa Alb Negru, Mihai Trăistariu și formația propriei lui școli, eMenti Star Academy. Spectacolul caritabil se va încheia cu un show oferit de Doru Octavian Dumitru.În deschiderea spectacolului, Asociația Națională Cultural-Artistică „Total Dance Center” va face o incursiune video în povestea întregii campanii umanitare.Biletul de acces costă 40 de lei și poate fi achiziționat sunând la numărul de telefon 0728451038.