Donaţii de Ziua Internaţională a Cărţii

Donații de Ziua Internațională a Cărții

Muzeul Național al Literaturii Române din București a organizat cea de a patra ediție a evenimentului „Programul de Carte”. Au fost organizate multe acțiuni dedicate Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de Autor. Cu acest prilej, a fost donată o bibliotecă de carte românească Penitenciarului Rahova. În același cadru, la sediul FNSA a avut loc dezbaterea „Cultura scrisă națională, între nevoi legislative, fiscale și de infrastructură”, moderată de Mihai Mitrică, directorul executiv al Federației Editorilor din România, și prof. univ. dr. Lucian Chișu. Academicienii Eugen Simion și Nicolae Breban, Dan Mircea Cipariu, Carmen Mușat, redactor-șef al revistei Observator cultural, Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, și editorul Marcel Popa, fondatorul editurii Univers Enciclopedic, potrivit Agerpres.La Librăria Open Art poeții Ioana Crăciunescu, Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru, Adrian Suciu și Grigore Șoitu au susținut o lectură publică.În cursul zilei de astăzi, la sediul Institutului Cervantes din București va avea loc astăzi de la ora 16,00 și până la ora 21,00, o lectură continuă din „Don Quijote de la Mancha”. Lectura va fi deschisă de ambasadorul Regatului Spaniei la București, Ramiro Fernandez Bachiller, și va fi continuată de Sorin Mărculescu, traducător al operei lui Cervantes în limba română.În intervalul dedicat lecturii vor citi atât elevi și studenți, cât și membri ai corpului diplomatic, personalități, iubitori ai lecturii și ai personajelor create de Miguel de Cervantes. Cititorii vor avea la dispoziție versiunile în limba spaniolă și în limba română ale celebrului roman. Timpul acordat lecturii fiecărui cititor este de maximum două minute.Tot astăzi, sub genericul „Apă pentru trup și suflet” și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I" aniversează Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor oferind trecătorilor, astăzi, între orele 14,00 — 17,00, pe Calea Victoriei 88 (la statuia lui "Carol I") „apă pentru trup și cărți pentru suflet”. Cărțile dăruite tratează toate domeniile cunoașterii umane, potrivit Agerpres.Comemorarea scriitorilor Shakespeare și CervantesPeste 10.000 de cărți vor fi oferite astăzi de Editura Litera începând cu ora 18,30, în jurul Palatului Parlamentului, la cea de-a treia ediție a campaniei „Noaptea Cărților Deschise”, organizată de această editură și Ring cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții. Această campanie își propune să aducă în stradă atât cartea, cât și pe iubitorii ei, în cel mai mare manifest pro-cultură din România.Librăriile Humanitas și rețeaua Booktopia.ro anunță organizarea, astăzi, de Ziua Mondială a Cărții, a campaniei de promovare a lecturii „Maratonul de Citit”. În fiecare an, la data de 23 aprilie este sărbătorită Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor, la inițiativa UNESCO. Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor comemorează moartea, în același an (1616), a trei mari scriitori ai lumii: unul britanic, William Shakespeare, unul spaniol, Miguel de Cervantes, și Inca Garcilaso de la Vega, scriitor peruan de origine spaniolă. Consiliul general al UNESCO a hotărât decretarea, în 1995, a Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de Autor, pentru a marca simbolic nașterea și moartea acestor scriitori și totodată pentru a încuraja lectura, un fenomen în scădere dramatică. UNESCO își propune prin această zi să promoveze lectura, publicarea și protecția drepturilor asupra proprietății intelectuale prin intermediul drepturilor de autor. Prima Zi Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor a fost marcată la 23 aprilie 1996. În țara noastră, prin Hotărârea de Guvern în 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarată „Ziua Bibliotecarului din România”, astfel că începând cu 2005 în ziua de 23 aprilie se sărbătorește și Ziua Bibliotecarului concomitent cu Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor. Ideea marcării acestei zile la 23 aprilie a fost oferită de Spania, unde are loc în această zi Festivalul Trandafirilor, o manifestare în care este sărbătorit Sfântul Gheorghe (Sfântul Jordi) și este comemorat Miguel de Cervantes, alături de William Shakespeare. În această zi, în Spania, încă din Evul Mediu, fetele și femeile primesc flori, fiind o sărbătoare a veseliei. După 1925 a devenit un obicei ca bărbaților să le fie oferită o carte în schimbul unei flori. Obiceiul se păstrează și astăzi în Catalonia, unde aproximativ jumătate din vânzările anuale de cărți se realizează cu acest prilej.