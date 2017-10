Donaţie pentru copiii din Amzacea

Donație pentru copiii din Amzacea

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La Liceul Tehnologic „G.M. Costin” Constanța (denumirea fostului Grup Școlar de Industrie Alimentară), a avut loc activitatea intitulată „Omul de lângă noi”, care este la a V-a ediție.Activitatea s-a derulat sub coordonarea consiliului școlar al elevilor, al cărui președinte este eleva Lavinia Bocăneț, și a prof. Florentina Zamfira, în cadrul Campaniei SNAC „Săptămâna legumelor și a fructelor”, o campanie de donații de alimente pentru Cantina Săracilor din comuna Amzacea.Cantina se află în administrarea părintelui Viorel Dădârlad, aici servind masa zilnic între 35-40 de copiii proveniți din familii fără posibilități materiale. Elevii școlii au donat haine și alimente pentru copii.„Activitatea are ca scop oferirea de către elevi și cadre didactice a unui strop de fericire și speranță celor care în prag de Crăciun au atâta nevoie. E important ca nimeni să nu se simtă singur și de aceea am mers la Amzacea, copiii fiind extrem de bucuroși de revedere”, a declarat consilierul de imagine prof. Nicoleta Iosif.