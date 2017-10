Don Quijote s-a luptat sâmbătă seara cu morile. Şi a învins

2

Impostura

Pai despre spectacol ce sa zica? Iata ce au zis altii, mai pregatiti: "Contributia regizorala si adaptarea lui Mihai Babusca se rezuma la scoaterea unor momente din desfasurarea actiunii celui de-al doilea act: este vorba despre tabloul Dans gitan (saracind astfel cromatica stilistica a partiturii coregrafice), apoi tabloul Morile de vint si lupta lui Don Quijote cu acestea (episod care are legatura directa cu romanul lui Cervantes), precum si scena Duelului dintre Basilio si Don Quijote, gindita in spiritul romanului cervantin, care intregeste alcatuirea tabloului caracterologic al personajului Don Quijote. Toate aceste operatii executate de Mihai Babusca reprezinta o flagranta deviere de la sensul libretului original, avind ca efect o constructie regizorala neinchegata. De asemenea, la o atenta radiografiere a acestei montari, descoperim ca seamana izbitor de mult cu versiunea semnata de Mihail Baryshnicov, dupa varianta originala a lui Marius Petipa si Alexandre Gorski, cu decoruri si costume create de Santo Loquasto, de la American Ballet Theater, iar asemanarea merge pina acolo incit pasaje intregi sint identice. Ca principiu, spectacolul de balet clasic nu reprezinta doar o simpla insiruire de momente coregrafice, indiferent cit de stralucitor ar fi interpretate, ci se fundamenteaza pe o solida constructie regizorala, desfasurata in functie de reperele impuse de libret.", spunea Simona Somacescu in observatorul cultural http://www.observatorcultural.ro/DANS.-Don-Quijote-sau-lupta-cu-morile-de-vint*articleID_13381-articles_details.html . De ce acceptam impostura si platim pe oricine se crede coregraf?