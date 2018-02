"Don Giovanni" şi "Liliacul", pe scena de la Teatrul "Oleg Danovski"

"Don Giovanni" și "Liliacul", pe scena de la Teatrul "Oleg Danovski"

Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNBOD) invită spectatorii, în acest week-end, la două piese, ambele la fel de valoroase. Prima dintre acestea, „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, se va juca sâmbătă, 3 februarie, de la ora 18.30.Regia artistică a acestui spectacol este semnată de Beatrice Rancea, iar scenografia de Constantin Ciubotariu. Soliștii care urmează a fi admirați sunt: Marius Eftimie, Akiko Hayakawa, Elena Rotari, Orest Pâslariu, Doru Iftene, Laura Eftimie, Bogdan Ocheșel, Constantin Acsinte. Toți vor evolua sub bagheta magică a dirijorului Koichi Inoue din Japonia.„Don Giovanni” este o operă a cărei muzică a fost compusă de Wolfgang Amadeus Mozart pe un libret scris în limba italiană de Lorenzo da Ponte.Premiera absolută a operei a avut loc la Praga, la „Ständetheater”, la data de 29 octombrie 1787, sub conducerea muzicală a compozitorului. Acțiunea începe în forță, când plimbându-se prin fața casei comandorului, Leporello mormăie, el fiind sătul de înjosirile și, mai ales, de emoțiile pe care i le oferea în mod constant stăpânul său. Astfel, cu fața ascunsă sub o mască, Don Giovanni coboară grăbit scările casei, urmat de Donna Anna, fiica comandorului. Revolta împotriva necunoscutului, care a sedus-o, se amestecă în sufletul ei cu admirația pentru farmecul lui irezistibil. Scena aceasta ciudată este între-ruptă de apariția comandorului, care zărindu-l pe necunoscut, trage spada.Ce se întâmplă mai departe, rămâne să vedeți dumneavoastră cu propriii ochi. Al doilea spectacol al TNBOD, „Liliacul” de Johann Straus, se va juca duminică, 4 februarie, tot de la ora 18.30, în regia lui Ognanian Draganov și scenografia lui Cătălin Arbore. Din distribuție fac parte: Doru Iftene, Cristina Radu, Laura Eftimie, Laurențiu Severin, Lucia Mihalache, Liviu Iftene, Iulian Bratu, Marius Eftimie, Gabriela Dobre, Constantin Acsinte, Robert Safta. Dirijor va fi binecunoscutul Gheorghe Stanciu.„Liliacul” este o operetă în trei acte de Johann Strauss-fiul, cu libretul realizat de Karl Haffner și Richard Genée, după nuvela „Le Reveillon” de Henri Melhac și Ludovic Halévy. Premiera a avut loc, la Viena, la „Theater an der Wien“, pe data de 5 aprilie 1874.În România, prima reprezentație a „Liliacului” a avut loc la data de 20 martie 1891, la Teatrul Național din București, sub conducerea artistică a lui George Stephănescu.De atunci a fost reprezentată de principalele companii de operă și operetă din România. Noua montare a Liliacului la Opera Română din București a avut loc la data de 11 martie 1968.Acțiunea se petrece în ultima zi a anului 1870 și în noaptea de Revelion 1870-1871, în castelul austriac Weinberg.În casa familiei Eisenstein se întâlnesc câteva din personajele principale. Dr. Falke, prietenul domnului Gabriel Eisenstein, pune la cale o farsă, pentru a se răzbuna pe Gabriel, pentru o poveste mai veche, când acesta, după un bal mascat, l-a lăsat pe Falke beat într-o grădină publică, îmbrăcat în costum de liliac, spre batjocura mulțimii, motiv pentru care lui Falke i-a rămas porecla de „Dr. Liliac”. Ce se mai întâmplă, veți vedea dumneavoastră !Prețul unui bilet este de opt lei pentru copii și elevi, 15 lei pentru pensionari și studenți și 20 lei, 25 lei, 30 lei, 40 lei, în funcție de locul ocupat în salǎ pentru ceilalți spectatori.