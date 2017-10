Domnul Caragiale a vizitat Facultatea de Arte

În parcul Universității „Ovidius” de pe bulevardul Mamaia, Facultatea de Arte a reușit ieri să polarizeze interesul foarte multor trecători printr-o manifestare mai specială, dedicată deschiderii celei de-a doua ediții a Simpozionului internațional „Tradiție și inovație, identitate și globalism în arta contemporană”, ce se desfășoară în perioada 3-6 iunie. Catedrele specializărilor teatru, arte plastice și decorative, pedagogie muzicală și canto și-au dat mâna în organizarea unei sesiuni de comunicări științifice, în pauză studenții pregătind o surpriză intitulată „Sosirea domnului Caragiale”, prima zi a manifestărilor încheindu-se cu o paradă a costumelor și un carnaval. Sâmbătă, 5 iunie, la sala de conferințe a Universității „Ovidius” are loc lansarea de carte a lectorului univ. dr. Mirela Kozlovsky, cu titlul „Muzica dialectului meglenoromân în actualitate”, după care urmează o nouă sesiune de comunicări științifice. În finalul zilei de sâmbătă, în sala Senatului vor fi decernate trei titluri de Doctor Honoris Causa pentru bine cunoscutul actor Florin Zamfirescu, prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București, prof. univ. dr. Gheorghe Oprea, de la Universitatea Națională de Muzică București, și prof. univ. dr. Ștefan Velniciuc, tot de la UNATC București. „Spre deosebire de anul trecut, când ne-am aflat la prima ediție, de data aceasta am îmbunătățit structura simpozionului inserându-i și câteva inedite momente artistice. Mă bucur că foarte multe cadre didactice de la catedra de arte plastice s-au înscris anul acesta cu comunicări extrem de interesante, care vizează atât tradiția, modernitatea, dar tratează și fenomenul globalizării, teme de maxim interes în căutarea unei soluții pentru păstrarea identității naționale”, ne-a declarat conf. univ. dr. Daniela Țurcanu Caruțiu. „Dacă, anul trecut, prima ediție coincidea cu sărbătorirea a 10 ani de la înființarea Facultății de Arte, de data aceasta am considerat că e mai mult nevoie de partea practică, în paralel cu sesiunile de comunicări științifice, ziua de astăzi fiind dedicată manifestărilor artistice. De ce Caragiale? Pentru că îl iubim și pentru că tot anul II l-am studiat și este un fel de punere în scenă”, afirma lect. univ. dr. Daniela Hanțiu.