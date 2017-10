Doliu la Universitatea „Ovidius“. Profesorul Daniel Sărăcescu a murit

Vestea că unul dintre fondatorii Facultății de Arte din cadrul Univer-sității „Ovidius” din Constanța - conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu, a încetat din viață la vârsta de 50 de ani, în urma unui accident vascular cerebral, a șocat vineri, 24 ianuarie, lumea culturală con-stănțeană.Prof. univ. Daniela Hanțiu, decanul facultății, împietrită de vestea dispariției nu numai a unui bun coleg, dar și prieten, nu găsea cuvinte să-și exprime regretul, mai ales că în seara dinaintea dramei se întâlniseră la facultate și nici prin gând nu-i trecea că ar fi putut fi ultima lor conversație. Prof. univ. dr. Ion Bordeianu, rectorul interimar al Universității „Ovidius”, declara pentru „Cuget Liber” că nu l-a cunoscut personal pe prof. Sărăcescu, dar știa de la co-legi că este un profesionist dedicat catedrei de pedagogie muzicală: „Toată Universitatea, întreg corpul profesoral este bulversat de această dispariție intempestivă”. „Suntem dați peste cap. Ne-am întâlnit ieri. Regret profund dispariția unui coleg alături de care am fondat facultatea de arte în anul 1998, cu specializările pedagogie muzicală și teatru, iar în 1999 specializarea pedagogia artelor decorative”, declara prof. univ. Da-niela Caruțiu care a adăugat: „Noi am fost un grup de colegi de la Liceul de Artă care am avut acest ideal. Daniel și Carmen Cristescu, sprijiniți de prof. Victor Rădulescu, directorul de atunci al liceului, am muncit la dosarul de înființare a fa-cultății, împreună cu Iancu Lucian, fost director al Teatrului de Stat, și regretata Diana Cheregi. Daniel era un om foarte voluntar, dăruit profesiei, un pianist foarte bun, care s-a dedicat planului profesional”.Prof. univ. Florența Marinescu: „Este o pierdere uriașă nu numai pentru familie, dar și pentru Universitate. Mă leagă de Daniel Sărăcescu foarte multe concerte și recitaluri pe care le-am susținut în calitate de parteneri și care s-au bucurat de un succes indubitabil. A fost pianist la clasa mea de canto și am pregătit împreună câteva promoții de studenți. Ca în orice instituție convulsiile tem-peramentale și conflictele nefericite separă unii colaboratori excepționali. Aș fi fost foarte fericită să-mi continui colaborarea cu el. Să-l odihnească Dumnezeu în pace!”.Printr-un comunicat remis de Biroul de presă al Universității „Ovidius”, membrii corpului didactic și studenții, colegi și discipoli, îi aduc un respectos omagiu și își exprimă profundele regrete la dureroasa dispariție. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!