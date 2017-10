DOLIU la Hollywood. O actriţă de Oscar a murit

DOLIU la Hollywood. O actriță de Oscar a murit

Ştire online publicată Duminică, 01 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Joan Lorring, nominalizată la Oscar, în 1946, pentru rolul secundar din filmul "Secara e verde/ The Corn is Green", a decedat la vârsta de 88 de ani, a declarat una din fiicele artistei, Santha Sonenberg, potrivit hollywoodreporter.com.Cariera ei a cuprins roluri în teatru, în film și în producții TV. Primul film american în care a jucat a fost "Song of Russia", în 1944. În 1946, Joan Lorring a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul Bessie Wat din filmul "Secara e verde/ The Corn is Green". De asemenea, Joan Lorring a jucat, în 1946, alături de Sidney Greenstreet și Peter Lorre, în filmele "Three Strangers" și "Verdict/ The Verdict".Printre aparițiile sale televizate se numără "The Star Wagon", un serial din 1966, cu Dustin Hoffman și Orson Bean, precum și serialul "The Love Boat", în 1980, scrie realitatea.net.