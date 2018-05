DOLIU ÎN POLITICA ŞI CULTURA DIN ROMÂNIA. A MURIT O CELEBRITATE!

DOLIU ÎN POLITICA ȘI CULTURA DIN ROMÂNIA. A MURIT O CELEBRITATE!

Marţi, 24 Aprilie 2018.

Academicianul Dinu C. Giurescu a murit. Informația tristă a fost transmisă la Antena 3, citează dcnews.roDinu C. Giurescu a murit la vârsta de 91 de ani. Dinu C. Giurescu a fost istoric și politician român, membru al Academiei Române.Academicianul Dinu C. Giurescu împlinise 91 de ani în 15 februarie.El a fost fiul lui Constantin C. Giurescu (n. 1901 Focșani - d. 1977) și nepotul lui Constantin Giurescu (n. 1875 Chiojdu, Buzău - d. 1918).Dinu C. Giurescu a fost licențiat al Facultății de Istorie, Universitatea din București, 1950. În anul 1968 a obținut titlul științific de doctor în istorie. A fost profesor universitar Universitatea București, Facultatea de Istorie.Academicianul Dinu C. Giurescu a fost membru al Academiei Române din 2002.Pe 24 aprilie 2014, a devenit vicepreședinte al Academiei Române, pentru un mandat de patru ani. Astăzi s-au împlinit patru ani.