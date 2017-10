DOLIU ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ! MARINA SCUPRA a fost răpusă de cancer: "Mi-ai împietrit sufletul de durere, dar probabil că Dumnezeu are nevoie de cei buni lângă el"

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Marina Scupra a murit duminică, la vârsta de 49 de ani, în urma unui cancer, informează News.ro.Artista avea doi copii dintr-o căsnicie anterioară cu compozitorul Dan Dimitriu.Cântăreața Marina Scupra a fost diagnosticată cu cancer, în luna aprilie. Până atunci, spun apropiații, artista nu a avut dureri și nu suferise de nicio boală. Cancerul a avut însă o evoluție galopantă.Soțul artistei, fostul voleibalist Claudiu Pițigoi, a precizat că boala a avansat rapid și nu s-a mai putut face nimic. „O boală nemiloasă cu o evoluție rapidă a doborât-o fără să ne dea răgazul de a ne dezmetici. Fac un apel la bun simț și discreție din partea tuturor. Marina a trăit discret toată viața“, a scris Claudiu Pițigoi într-un mesaj public.La rândul ei, Mirabela Dauer și-a exprimat regretul pentru pierderea colegei sale prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook: „Te-ai stins prea devreme. Să-ți găsești liniștea acolo unde ai plecat să-i bucuri pe îngeri cu vocea ta minunată. Mi-ai împietrit sufletul de durere, dar probabil că Dumnezeu are nevoie de cei buni lângă el... Odihnește-te în pace, om frumos! Rămas bun, prieten drag!“ Marina Scupra a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din București, după ce a debutat pe micile ecrane, în 1973, în emisunea „Prietenii lui Așchiuță“. În anul 1981, a participat la „Cântarea României“ unde a obținut mențiune. În 1984, a primit trofeul Festivalului de la Mamaia, cu melodia „Joc de copii“, compusă de Laurențiu Profeta, după ce, cu un an în urmă, primise din partea juriului, la același festival, Premiul Tinereții.La rândul ei, Mirabela Dauer și-a exprimat regretul pentru pierderea colegei sale prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook:„Te-ai stins prea devreme. Să-ți găsești liniștea acolo unde ai plecat să-i bucuri pe îngeri cu vocea ta minunată. Mi-ai împietrit sufletul de durere, dar probabil că Dumnezeu are nevoie de cei buni lângă el... Odihnește-te în pace, om frumos! Rămas bun, prieten drag!“ Marina Scupra a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din București, după ce a debutat pe micile ecrane, în 1973, în emisunea „Prietenii lui Așchiuță“. În anul 1981, a participat la „Cântarea României“ unde a obținut mențiune. În 1984, a primit trofeul Festivalului de la Mamaia, cu melodia „Joc de copii“, compusă de Laurențiu Profeta, după ce, cu un an în urmă, primise din partea juriului, la același festival, Premiul Tinereții.A început apoi colaborarea cu compozitorul Dan Dimitriu, cel care i-a devenit soț, și cu care a avut doi copii. După divorțul de Dimitriu, artista s-a recăsătorit în 2004 cu Claudiu Pițigoi, fostul mare voleibalist al Stelei și al echipei naționale. În 1994, a jucat în comedia „Concurs de seducție“, din distribuția căreia au mai făcut parte Horia Brenciu și Tino Furtună. Marina Scupra a cântat în spectacole ale Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“ din București, iar în 2001 a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu“.Printre melodiile celebre din repertoriul Marinei Scupra se numără „Drumul meu“, „Oameni de zăpadă“, „Tinerețea mea“, „Ce dor mă cheamă“, „Iubirea mea este un adevăr“, „Ce ai făcut cu viața mea“, „La drum cu un cântec vesel“, „Bine te-am găsit bătrâne Charleston“, „Copii cartierului“ și „La balul fulgilor de nea“. În ultimii ani, Marina Scupra a apărut foarte rar în emisiuni, fiind profesoară de canto la Școala Populară de Artă din Pitești.sursa text si foto: adevarul.ro