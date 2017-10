Doliu în lumea presei din România. O cunoscută jurnalistă a murit

Ştire online publicată Joi, 23 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Lumea presei e în doliu. Jurnalista Simona Catrina-Roman a murit azi noapte, după o suferință grea.Jurnalista a fost diagnosticată anul trecut cu cancer mamar în stadiu avansat.Simona Catrina a publicat un text, prin care și-a exprimat dorința de a lupta, însă din păcate, a pierdut această luptă.„Numai de-a naibii am să trăiesc, am să înot prin Iad și am să ies la suprafață, am să mă trezesc din orice comă, am să îndur orice. Am să arăt că Dumnezeu e mai puternic decât o satană deplorabilă, care, fiindcă se simte o legumă, atacă murdar. Tipic“, așa și-a anunțat jurnalista cititorii că a fost diagnosticată cu cancer mamar, într-un text publicat pe revistatango.roSimona Catrina-Roman avea 49 de ani.Anunțul a fost făcut de soțul său, Doru Roman, pe pagina de Facebook.”Nu știu cum să vă spun asta. Nici nu v-aș fi spus dacă îngerul pe care l-am avut lângă mine nu ar fi fost Simona cea atât de iubită de toată lumea care a zâmbit măcar o dată la articolele ei poznașe. Dacă ar fi putut să anunțe chiar ea, ar fi făcut-o, cu siguranță, în stilu-i propriu, prin care să ne smulgă un ultim zâmbet în loc să o plângem. 23 martie 2017, ora 00.50. Ziua și ora la care zâmbetul a înghețat pentru noi. Ziua și ora la care Simona Catrina-Roman a plecat dintre noi. Citiți în continuare comoara pe care ne-a lăsat-o și, dacă nu vă e prea greu, trimiteți o rugăciune pentru ea. Voi reveni să anunț data înmormântării și sper că veți înțelege tăcerea mea la mesajele pe care mi le trimiteți. Să nu vă supărați dacă nu vă voi răspunde”, a scris Doru Roman.Joi dimineață, mai multe mesaje de condoleanțe au apărut pe pagina de Facebook a ziaristei.Simona Catrina, o jurnalistă buzoiană, cu state vechi, a absolvit liceul Mihai Eminescu din Buzău, după care a urmat Facultatea de Filologie din București.În urmă cu un an, ea a fost diagnosticată cu cancer și a făcut tratament chimioterapic.După aflarea diagnosticului, colegii din presă au demarat o campanie de donații on-line.Din păcate însă, Simona Catrina s-a stins din viață. În luna octombrie, ea urma să împlinească 50 de ani.