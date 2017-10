DOLIU ÎN LUMEA MUZICII. A MURIT O LEGENDĂ A ROCK-ULUI

Ştire online publicată Duminică, 19 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Chuck Berry, legenda muzicii rock and roll, a murit. Cântărețul a fost descoperit inconștient într-o reședință a sa din St. Louis.Potrivit BBC, echipajul de prim ajutor care a ajuns la fața locului a declarat decesul artistului în jurul orei locale 13:30, ieri. Chuck Berry avea 90 de ani și o carieră de peste 70 de ani.Chuck Berry a compus piese care au intrat în istorie precum: "Johnnie B. Goode", "Sweet Little Sixteen", "Roll Over Beethoven" Și "School Days". A primit, în 1984, un premiu Grammy pentru întreaga carieră, iar doi ani mai târziu primea un loc în Rock and Roll Hall of Fame.Legendarul chitarist și cântăreț american urma să lanseze în 2017 un nou album, primul după o pauză de 38 de ani, intitulat ”Chuck”, dedicat soției sale.