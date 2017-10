DOLIU ÎN LUMEA MODEI. A MURIT O LEGENDĂ

Ştire online publicată Duminică, 26 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul fotograf de modă Bill Cunningham de la cotidianul New York Times a murit la vârsta de 87 de ani, a indicat cotidianul american la care fotograful a lucrat peste 40 de ani, transmit AFP și Reuters.Cunningham, o adevărată legendă a fotografiei de modă realizată în stradă, pe care el a inventat-o, a fost spitalizat recent în urma unui accident vascular cerebral, a indicat cotidianul american. A surprins în fotografiile sale locuitori ai New York-ului la evenimente publice de paradă, a străbătut metropola americană pe bicicletă fotografiind moda așa cum o vedea pe străzi.''El a vrut mereu să găsească subiecte, nu să fie el subiectul. A vrut mai degrabă să observe decât să fie observat. Ascetismul era marca specifică brandului său'', scrie New York Times despre Bill Cunningham, catalogându-l ''un cronicar dedicat modei și un antropolog cultural atipic''.Acest om discret, care s-a născut în Massachusetts la 13 martie 1929, știa înaintea tuturor care trebuia să fie tendința în modă în următoarele șase luni, declara Anna Wintour, redactor-șef la revista Vogue, ediția americană, în filmul documentar dedicat fotografului, ''Bill Cunningham New York'' (2010), scrie Agerpres.