DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI. A murit un actor de legendă

Ştire online publicată Miercuri, 31 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul și fostul profesor Michael Morris a ajuns cunoscut de public datorită rolului "Mickey Deane" din seria produsă de HBO "The Comeback". Colega sa de platou, Lisa Kudrow, care a interpretat-o pe Valerie Cherish - i-a adus un omagiu regretatului actor, care a decedat marți.Fosta actrița a serie "Friends" a scris pe Twitter: "L-am pierdur pe Robert Michael Morris astăzi. Ne-a lăsat cu daruri minunate, cel mai important fiind faptul că ne-a arătat cum arată un suflet bun".Cauza morții nu se cunoaște momentan.Morris a mai avut câteva apariții în producții precum '2 Broke Girls', 'The Middle' și 'How I Met Your Mother'.