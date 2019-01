DOLIU ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR DIN CONSTANȚA

Este DOLIU la Universitatea Andrei Șaguna din Constanța."Un inceput de an trist. La 5 a.m. Acad Theodor Dima a trecut in nefiinta. A trecut cumpana dintre ani, dar s-a oprit. Parinte spiritual, permanent alaturi in drumul meu profesional, prieten - atat de onorata si profund indatorata pentru ca m-a considerat asa- un filosof si un logician de elita - s-a stins in liniste. Dumnezeu sa-l odihneasca! Condoleante familiei indurerarate!", a postat pe Facebook prof. Andra Seceleanu.