Doliu în învățământul constănțean. S-a stins un fost director adjunct, la doar 51 de ani

Colectivul Liceului Teoretic Băneasa este șocat de trecerea în neființă, la numai 51 de ani, a prof. Florin Tudora, fost director adjunct al acestei unități, și transmite următorul mesaj:„Cu adâncă tristețe și regret nemărginit, vă anunțăm ca a plecat la cei drepti un Om MINUNAT, un sprijin real pentru noi toti, un prieten adevarat, un profesor exceptional, un coleg apreciat de noi toti! Mergi la cer in cântec din lacrimile noastre, domnule Florin TUDORA!”.De altfel, alte numeroase mesaje de condoleanțe însoțesc ultimul drum al celui care a fost atât de apreciat de comunitate.„Doamne, nu pot să cred!!! Chiar acum 3 zile am vorbit despre foștii colegi de la Băneasa și ti-am spus că ne-am întâlnit la Dorna cu dnul Tudora. Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei și multă putere să treacă peste această pierdere!”„Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor! Ați plecat prea devreme, este prea trist, este prea mult! Ați fost un om bun, un director minunat! Discret și blând, cu mult bun simț...”.„Un bun prieten, un familist convins, un vecin săritor, prietenos, vesel și căruia ii plăcea să cânte, să stea în compania prietenilor, să se bucure de viață! Prea repede a plecat dintre noi... Să-ți fie drumul în lumină și pacea îngerilor să-ți fie alături, Florine!”.„V-am apreciat mereu pentru «omenia» de care ați dat dovadă în toate situațiile când am lucrat împreună. Veți rămâne mereu în amintirea mea un om calm, cald, prietenos, inteligent, serios, un bun familist... Drum lin spre îngeri, Domnule Director!”.