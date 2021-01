DOLIU în ÎNVĂŢĂMÂNTUL constănţean. O îndrăgită învăţătoare a pierdut lupta cu boala

Este doliu în învăţământul constănţean. O îndrăgită învăţătoare de la Şcoala nr. 28 “Dan Barbilian” din Constanţa a încetat din viaţă, weekendul trecut.







“Am aflat cu tristeţe fără margini că draga noastră colegă, învăţător Elena Oprea, a pierdut lupta cu boala. O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, lăsând în urmă o nemărginită durere şi un gol imens. De astăzi, o vom căuta doar în sufletele noastre, singurul loc de unde nu va mai pleca niciodată. Drum brun spre îngeri! Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au transmis colegii dascălului.







Un mesaj înduioşător a fost scris şi de o fostă elevă a învăţătoarei. „Rămas bun, doamna învăţătoare! O să-mi fie dor de clipele duioase cu care mă răsplăteaţi. O să-mi fie dor de vremuri în care mi-aţi fost alături neîncetat, dar cel mai dor o să-mi fie să-mi spuneţi «La revedere! Ne vedem mâine!». Aceste clipe minunate mi-au atins vibrant inima şi au intrat adânc în interiorul ei, ca să nu vă uit niciodată. Sentimentele pe care le am există pentru că vaţi oprit să mă iubiţi. De aceea, azi şi mereu primiţi iubirea mea. Sper ca dragostea şi bucuria să vă ajute să mergeţi mai departe, pentru că ştiu că învăţătoarea mea m-a învăţat cum să pierd şi să nu cad la pământ, m-a învăţat să câştig şi să mă ridic peste probleme, aşa cum aş vrea şi eu să-şi continue viaţa. Aş vrea să mai aud o dată scârţâitul uşii şi o să aud pe doamna învăţătoare spunând «Bună dimineaţa, dragi copii!». Îmi doresc să o strâng în braţe iar ea să-mi spună «Succes în viaţă! Ai grijă!». Spun şi voi spune în continuare: «Vă iubesc, doamna învăţătoare!». Acestea sunt cuvintele pe care le repet şi o să le spun cu importanţă familiei şi prietenilor, dar nu se termină aici, pentru că am uitat ceva… am uitat să-i spun, cum îmi spunea şi ea: La revedere! Ne vedem mâine, învăţătoarea mea!”.